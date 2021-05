Arsenal nie awansował do europejskich pucharów pierwszy raz od ćwierć wieku. W następnym sezonie londyńczycy chcą zaprezentować się znacznie lepiej. Pomóc w tym ma Jules Kounde, który zdaniem The Athletic jest celem transferowym Kanonierów.

Arsenal szuka nowego środkowego obrońcy

Zdaniem The Athletic do Londynu może trafić Jules Kounde

Kanonierzy obserwują także pewnego stopera w Bundeslidze

Arsenal szuka wzmocnień w La Liga

W zakończonym niedawno sezonie 2020/2021, Arsenal miał trzecią najlepszą defensywę w Premier League. Tak przynajmniej wskazują statystyki. Rywale strzelili londyńczykom 39 goli. Mniej razy piłkę z siatki wyciągali tylko bramkarza Manchesteru City i Chelsea. Nie oznacza to jednak, że Kanonierzy nie potrzebują wzmocnień w formacji obronnej. Dlatego szukają odpowiednich kandydatów.

The Athletic informuje, że Mikel Arteta chciałby, aby do jego zespołu dołączył Jules Kounde. Stoper Sevilli trafił do Andaluzji za 25 milionów euro z Girondins Bordeaux. Teraz Arsenal musiałby zapłacić za Francuza minimum dwukrotność tej kwoty. Transakcja ta nie byłaby tania, ale londyńczycy są chętni sprowadzić 22-latka w swoje szeregi. Takie same zamiary mają jednak inne zespoły na czele z Realem Madryt i Manchesterem United.

Ciekawa alternatywa w Bundeslidze

Jeżeli Arsenal nie zdoła kupić Kounde, na Emirates Stadium może trafić inny zdolny środowy obrońca młodego pokolenia. The Athletic podaje, że chodzi o Edmonda Tapsobę. Zawodnik, którego ojczyzna to Burkina Faso, trafił do Bayeru Leverkusen zimą 2020 roku. Dla Aptekarzy rozegrał już ponad 60 spotkań. Jego drużyna wystąpi w następnej edycji Ligi Europy, a tego nie może mu zaoferować Arsenal. Kanonierzy mają jednak podjąć próbę negocjacji. Portal Transfermarkt wycenia Tapsobę na 40 milionów euro.

