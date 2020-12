Arsenal chce doświadczonego napastnika

Źródło: AS

Arsenal FC według najnowszych doniesień dziennika AS wyraża zainteresowanie Diego Costą z Atletico Madryt. W poniedziałek światło dzienne ujrzała wiadomość, że zawodnik myśli o rozstaniu z klubem ze stolicy Hiszpanii. Tymczasem chętny na zatrudnienie doświadczonego napastnika wydaje się klub ze stolicy Anglii.

Arsenal FC jest jednocześnie kolejnym klubem chętnym na zatrudnienie piłkarza. 32-latek zdążył już poprosić władze Los Colchneros o rozwiązanie umowy sześć miesięcy wcześniej. Przypomnijmy, że dotychczasowy kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca 2021 roku.

Pochodzący z Brazylii zawodnik w styczniu 2018 roku wrócił do Atletico z Chelsea FC. Po czterech latach spędzonych w ekipie ze Stamford Bridge zawodnik znów trafił do teamu z Madrytu. Łącznie w jego barwach zanotował jak na razie 215 meczów, notując w nich 83 trafienia.

Tymczasem niewykluczone, że niebawem Diego Costa znów wróci do Londynu. Zainteresowanie zawodnikiem wyrażają sternicy Kanonierów, którzy szukają wzmocnień do swojego ataku. W pewnym sensie może to dziwić, ponieważ barwy Arsenalu bronią Alexandre Lacazette i Piere-Emerick Aubemayang. Z drugiej strony londyńczycy w trakcie trwającej kampanii zaliczyli już osiem porażek.

Arsenal plasuje się aktualnie na 15. pozycji w ligowej klasyfikacji. Londyński team ma zaledwie sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. We wtorkowy wieczór drużyna z Emirates Stadium zmierzy się u siebie z Brighton & Hove Albion.