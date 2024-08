SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti poinformował Real Madryt. Fran Garcia zostanie wypożyczony

Carlo Ancelotti miał okazję przyjrzeć się niektórym piłkarzom podczas przedsezonowych spotkań. Według serwisu Fichajes ostatnie mecze dały trenerowi Realu Madryt odpowiedź na jedno z kluczowych pytań. Włoch postanowił, że Fran Garcia powinien udać się na wypożyczenie.

Hiszpan dostał trzy poważne szanse, występując od pierwszych minut w pojedynkach z Milanem, Barceloną oraz Chelsea. Jednak jego poczynania nie zadowoliły Ancelottiego. W związku z tym Włoch został zmuszony do podjęcia radykalnej decyzji. Nie jest to komfortowa sytuacja dla Królewskich, bo jeśli Garcia odejdzie, to Real zostanie z jednym nominalnym lewym obrońcą – Ferlandem Mendym.

Oczywiście nie jest to koniec Frana Garcii w Realu Madryt, ale teraz lewy obrońca będzie musiał udowodnić swoją jakość w innej drużynie. Ponoć zainteresowane usługami Hiszpana jest Rayo Vallecano, w którym zawodnik bez wątpienia otrzyma więcej szans podczas sezonu ligowego. Piłkarz już niegdyś grał w tym zespole i dobrymi występami zapracował na powrót do Królewskich.

Podczas kampanii rozgrywek 2023/2024 defensor rozegrał łącznie 31 meczów, spędzając na boisku 1688 minut. W tym czasie Fran Garcia zanotował jedną bramkę oraz zaliczył sześć asyst. Nie są to złe liczby, natomiast w ważniejszych spotkaniach Hiszpan wyglądał na nieco zagubionego.

Czytaj dalej: Julian Alvarez odchodzi z Man City. Guardiola już wybrał następcę