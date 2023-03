PressFocus Na zdjęciu: Aleksander Bobek

Aleksander Bobek zapowiada się na świetnego bramkarza

18-latek jest pewnym punktem lidera Fortuna 1 Ligi – ŁKS-u Łódź

Sytuację utalentowanego golkipera monitoruje Juventus

Z Łodzi do Turynu? Bobek znowu łączony z Juventusem

Gianluca Di Marzio w swoim felietonie na łamach “Przeglądu Sportowego” przekazał bardzo ciekawe informacje na temat Aleksandra Bobka. Według włoskiego dziennikarza, Juventus podczas letniego okienka może spróbować pozyskać 18-letniego bramkarza ŁKS-u Łódź.

Co więcej, Stara Dama zabiegała o zakontraktowanie niezwykle zdolnego golkipera już rok temu. Gdyby młodzieżowy reprezentant Polski zdecydował się na przeprowadzkę do Turynu, to na początku miałby grać w drużynie Next Gen (drugi zespół Juve), który rywalizuje w Serie C.

Przypomnijmy, że podstawowym bramkarzem Juventusu jest inny Polak – Wojciech Szczęsny. Niewykluczone, że za kilka lat między słupkami Bianconerich zastąpi go Aleksander Bobek.

Bardzo ważny zawodnik ŁKS-u Łódź w 19 meczach aktualnego sezonu wpuścił 21 goli i zachował 4 czyste konta. Jego ekipa jest liderem Fortuna 1 Ligi i pewnie zmierza do Ekstraklasy.