Paris Saint-Germain zamierza zimą ponownie powalczyć o kupno Milana Skriniara. Słowak jest jednak bliżej przedłużenia kontraktu z Interem Mediolan, niż jeszcze latem. Dlatego też Luis Campos ma już plan awaryjny, który zakłada kupno Nathana Ake z Manchesteru City.

Paris Saint-Germain latem mocno zabiegało o Milana Skriniara. Inter odrzucał jednak oferty

Francuzi wrócą po Słowaka zimą, ale sytuacja jest skomplikowana

Planem B dyrektorów paryżan jest Nathan Ake

Ake alternatywą dla Skriniara w PSG?

Paris Saint-Germain mocno naciskało latem na sprowadzenie środkowego obrońcy. Faworytem Luisa Camposa był Milan Skriniar. Sam reprezentant Słowacji był bardzo otwarty na ten ruch, ale Inter Mediolan oczekiwał za swojego gracza ogromnej kwoty. Paryżanie, z kolei, nie zamierzali płacić 80 milionów euro za zawodnika, któremu w czerwcu 2023 roku zakończy się umowa z dotychczasowym pracodawcą.

Mistrzowie Francji zamierzają wrócić po 27-latka już zimą. Co prawda Nerazzurri powinni wówczas obniżyć swoje oczekiwania finansowe, ale z drugiej strony obecnie środkowy obrońca jest bliżej przedłużenia umowy, niż miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego też Paris Saint-Germain pracuje już nad planem B.

Ma nim być Nathan Ake. Tu, jednak, sytuacja wcale nie będzie prostsza. Reprezentant Holandii odgrywa istotną rolę w słynnym kręgu rotacji Pepa Guardioli. W Manchesterze City gra regularnie, a i system gry mu odpowiada. Trudno wyobrazić sobie, by miał powód do opuszczenia Etihad Stadium już zimą. Przypomnijmy, że latem Obywatele odrzucili już ofertę za stopera. Chelsea nie zamierzała bowiem zaoferować ponad 50 milionów euro. Tylko taka kwota mogłaby skłonić mistrzów Anglii do rozpoczęcia negocjacji z PSG.

Ake w tym sezonie rozegrał już dziewięć spotkań na wszystkich frontach.

