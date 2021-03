Poznaliśmy trzeciego półfinalistę rozgrywek Fortuna Pucharu Polski. W środę broniąca trofeum Cracovia wysoko 3:0 pokonała na wyjeździe Chojniczankę Chojnice.

Cracovia odważnie od pierwszej minuty

Środowe spotkanie rozpoczęło się od odważnych ataków podopiecznych Michała Probierza, którzy za wszelką cenę chcieli udowodnić, że to im należy się awans do półfinału. Mecz ułożył się po ich myśli, bowiem w 14. minucie wyszli na prowadzenie. Piłka trafiła wówczas w polu karnym pod nogi Pele van Amersfoorta, który z bliska pewnie trafił do siatki.

W kolejnych minutach Pasy kontrolowały wydarzenia na boisku, ale nie ustrzegły się również błędów. Chojniczanka mogła doprowadzić do wyrównania w końcówce pierwszej połowy, ale gościom dopisało szczęście.

Pasy potwierdziły wyższość

W drugiej połowie Cracovia potwierdziła swoją wyższość nad rywalem. W 53. minucie groźnie na bramkę Chojniczanki uderzał debiutujący w zespole Pasów Jakub Kosecki, ale jego strzał wybronił Paweł Sokół. Bramkarz skapitulował jednak dwukrotnie w kolejnych minutach.

W 55. minucie na 2:0 podwyższył Daniel Pik, ale w zdobyciu gola pomógł mu rykoszet od rywala, który zupełnie zmylił Sokoła. Dwie minuty później po raz drugi na listę strzelców wpisał Van Amersfoort, który wykorzystał podanie Koseckiego. Wynik 3:0 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

Cracovia została trzecim półfinalistą Fortuna Pucharu Polski. We wtorek awans do najlepszej czwórki rozgrywek wywalczyły zespoły Arki Gdynia i Rakowa Częstochowa. W ostatnim ćwierćfinałowym meczu Legia Warszawa zmierzy się w środę o godzinie 20:30 z Piastem Gliwice.