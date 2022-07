fot PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Znicz Pruszków

Ruch Chorzów udanie zaczął przygodę z Fortuna Pucharem Polski w sezonie 2022/2023. Niebiescy wygrali w rundzie wstępnej rozgrywek ze Zniczem Pruszków (2:0). Ekipa Jarosława Skrobacza zatem w bardzo dobrych nastrojach podejdzie do sobotniej batalii z Puszczą Niepołomice w trzeciej kolejce Fortuna 1. Ligi.

Ruch Chorzów wywalczył spokojne zwycięstwo we wtorkowy wieczór w ramach rundy wstępnej Pucharu Polski

Niebiescy zrewanżowali się ekipie Mariusza Misiury za porażkę w poprzedniej kampanii w Pruszkowie

Gole dla chorzowian strzelili Tomasz Foszmańczyk i Rafał Kwietniewski

Ruch Chorzów z awansem

Ruch Chorzów przystępował do potyczki ze Zniczem Pruszków w ramach Pucharu Tysiąca Drużyn, wracając do tych rozgrywek na szczeblu centralnym po ponad trzech latach przerwy. Od tamtej pory sporo się w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski zmieniło pod względem organizacyjnym.

Chorzowianie w trakcie minionego weekendu w pokonanym polu w rywalizacji na zapleczu PKO Ekstraklasy pozostawili Chrobry Głogów, wygrywając z drużyną Marka Gołębiewskiego dwoma golami (2:0). Z kolei team z Pruszkowa podchodził do wtorkowego starcia po wygranej nad Radunią Stężyca (3:1) w ramach drugiej kolejki eWinner 2. Ligi.

W pierwszej połowie drużyna Jarosława Skrobacza była zespołem dyktującym warunki gry. Niemniej pierwsza groźniejsza akcja wyszła z inicjatywy gości. Przed szansą zdobycia bramki w 11. minucie stanął Kamil Niewiadomski, ale na posterunku był Jakub Osobiński. Wynik nie uległ zmianie.

Tymczasem w kolejnych fragmentach rywalizacji akcje ofensywne wychodziły już tylko z inicjatywy gospodarzy. Najpierw w 24. minucie na mocny niesygnalizowany strzał sprzed pola karnego pozwolił sobie Jakub Piątek, ale piłka po jego próbie przeleciała nad poprzeczką. Tymczasem w 28. minucie Artur Pląskowski był blisko gola, ale też spudłował.

Rezultat rywalizacji został z kolei otwarty w 42. minucie. Kapitalnym uderzeniem z mniej więcej 30 metrów popisał się Tomasz Foszmańczyk i żadnych szansą na udaną interwencję nie miał Piotr Misztal. Chwilę później Mateusz Winciersz stanął przed szansą podwyższenia prowadzenia, ale ostatecznie bez efektu. Do przerwy było zatem 1:0.

Kwietniewski z premierowym golem przy Cichej

Tuż po zmianie stron gospodarze mieli wyborną okazję do strzelenia drugiego gola. Po faulu na Kasprze Michalskim w szesnastce rywali sędzia zawodów podyktował rzut karny dla Niebieskich. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Artur Pląskowski, ale chybił i trybuny stadionu przy Cichej obiegł jęk zawodu.

Chorzowianie dopięli w końcu swego i zdobyli drugą bramkę w 65. minucie. Świetnym podaniem do Rafała Kwietniewskiego popisał się Fosa, z kolei były zawodnik SKRY Częstochowa najpierw minął golkipera rywali, a następnie skierował piłkę do siatki. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i Ruch po wygranej 2:0 wywalczył awans d kolejnej fazy rozgrywek.

Losowanie par I rundy Fortuna Pucharu Polski odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 12:00 w siedzibie PZPN. Z kolei mecz na tym poziomie rozgrywek mają zostać rozegrane 31 sierpnia.