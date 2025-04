Brazylia przebije Real Madryt. Wyciekły szczegóły umowy Ancelottiego

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti ma na stole kontrakt do 2030 roku z wyższą pensją niż w Realu

Carlo Ancelotti po zakończeniu sezonu prawdopodobnie przestanie pełnić funkcję trenera Realu Madryt. Po sobotnim finale Pucharu Króla pojawił się informacje, że szkoleniowiec w trakcie pobytu w Sewilli doszedł do porozumienia z brazylijską federacją. Wszystko wskazuje na to, że podpisanie umowy to tylko kwestia czasu.

Jedyną niewiadomą pozostaje fakt, czy 65-latek przejmie reprezentację Brazylii już w czerwcu, czy dopiero po Klubowych Mistrzostwach Świata. W dniach 14 czerwca – 13 lipca odbędzie się pierwsza edycja nowego formatu klubowego mundialu. Z kolei Canarinhos w czerwcu mają zaplanowane dwa mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026.

Pierwotnie kontrakt miał obowiązywać tylko do końca przyszłorocznego mundialu. Natomiast nowe informacje przekazał Matteo Moretto z portalu Relevo. Według dziennikarza Włoch otrzymał nową wersję umowy, która ma obowiązywać przez ponad cztery lata aż do 2030 roku. Ponadto wynagrodzenie Ancelottiego ma być większe niż to, co obecnie zarabia w ramach porozumienia z Realem Madryt.

🚨 JUST IN: Brazil are offering Carlo Ancelotti a contract till 2030 World Cup. @relevo pic.twitter.com/gpx4KJnIlZ — Madrid Zone (@theMadridZone) April 27, 2025

Reprezentacja Brazylii na ten moment zajmuje 4. miejsce w eliminacjach strefy Ameryki Południowej. Do końca fazy kwalifikacyjnej pozostały cztery spotkania. W czerwcu Canarinhos zmierzą się z Paragwajem i Ekwadorem, zaś we wrześniu z Chile i Boliwią.