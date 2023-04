Nordi Mukiele będzie niedostępny dla trenera PSG do końca obecnego sezonu. To z powodu urazu ścięgna szyjnego. Francuza czeka operacja.

PressFocus Na zdjęciu: Nordi Mukiele

Nordi Mukiele nie będzie mógł wystąpić do końca sezonu

To z powodu urazu ścięgna szyjnego

25-letni Francuz w tym sezonie rozegrał 25 spotkań

Piłkarz wypada do końca sezonu

Obrońca dołączył do Paris Saint-Germain w lecie tego roku, tym samym odchodząc po czterech latach z RB Lipsk. W tym sezonie rozegrał 25 spotkań dla paryżan i niestety nie będzie kolejnych występów. Zawodnik bowiem nabawił się kontuzji ścięgna szyjnego, która wyklucza go z gry do końca rozgrywek. Francuz przejdzie operację w Finlandii.

– Nordi Mukiele cierpi z powodu poważnej kontuzji ścięgna szyjnego. Aby zminimalizować ryzyko nawrotu choroby, sztab medyczny Paris Saint-Germain zdecydował się na operację. Operacja zostanie przeprowadzona w Finlandii i sprawi, że Nordi będzie niedostępny do końca sezonu – napisał w komunikacie klub z Paryża.

Obecnie PSG zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 69 punktów. Następne spotkanie piłkarze z Paryża rozegrają z Lens – wiceliderem ligi.

