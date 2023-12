IMAGO / PanoramiC/ Norbert Scanella Na zdjęciu: Marcin Bułka

Nantes podejmowało Niceę w spotkaniu 14. kolejki Ligue 1

Gospodarze otworzyli wynik w 25. minucie starcia z wiceliderem ligi

Florent Mollet zakończył kapitalną serię bez straty gola, którą mógł pochwalić się Marcin Bułka

Bułka robił co mógł, ale tym razem musiał sięgnąć do siatki

Zawodnicy rywali przed spotkaniami z Niceą mieli jeden cel – sprawić, by Marcin Bułka musiał sięgnąć do siatki. W końcu udało się to piłkarzom Nantes, które podejmowało wicelidera Ligue 1 w sobotnim meczu 14. kolejki ligowych zmagań. W 25. minucie Florent Mollet dobił strzał Moussy Sissoko i pozbawił polskiego golkipera 11. czystego konta w krajowych rozgrywkach. Bramkarz Les Aiglons przy uderzeniu doświadczonego pomocnika zachował się bezbłędnie, ale przy próbie 32-latka nie miał już najmniejszych szans.

KONIEC PASSY MARCINA BUŁKI! 🥺❌



Polak obronił pierwszy strzał, ale przy dobitce nie miał już szans! 😩 Przypominamy, że Marcin Bułka nie wpuścił bramki od 15 września! 👏 #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/ZdACF8pi83 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 2, 2023

Bułka został pokonany po 745 minutach bez straty gola. Kapitalna seria reprezentanta Polski dobiegła końca w starciu z 11. drużyną ligi francuskiej. Wcześniej po raz ostatni 24-latek dał się zaskoczyć przeciwnikom… 15 września w pojedynku z Paris Saint-Germain.