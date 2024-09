Włosi tracą zawodnika. Opuścił zgrupowanie kadry

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Francja - Włochy

Bez podstawowego obrońcy na mecz z Izraelem

Reprezentacja Włoch w efektownym stylu rozpoczęła zmagania w Lidze Narodów, jednak Luciano Spalletti nie może być w pełni zadowolony po meczu z Francją. W 71. minucie selekcjoner Italii musiał dokonać wymuszonej zmiany – boisko przedwcześnie opuścił Riccardo Calafiori, którego zastąpił Alessandro Boungiorno.

Obrońca doznał kontuzji po przypadkowym starciu z Ousmane Dembele. Napastnik Francuzów wzbił się w powietrze po starciu z Alessandro Bastonim i podczas lądowania wpadł na zawodnika Arsenalu. Reakcja 22-latka od razu sugerowała, że nie będzie on wstanie kontynuować gry.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Calafiori nie wystąpi w spotkaniu z Izraelem. Spaletti nie chciał ryzykować i nie włączył go do kadry meczowej Co więcej, defensor opuści zgrupowanie reprezentacji i wróci do klubu. W Londynie przejdzie szczegółowe badania i pozna diagnozę ewentualnego urazu.

Jeżeli pauza Włocha przedłuży się także na rozgrywki klubowe, skorzystać może na tym Jakub Kiwior. Wprawdzie obaj piłkarze są rezerwowymi, jednak wobec absencji nowego nabytku Kanonierów, Polak może znaleźć się bliżej podstawowego składu.

