Michał Probierz przyzwyczaił do tego, że lubi zaskakiwać i stawiać na młodych graczy. Według informacji przekazanych przez FootballScouta, Maxi Oyedele przymierzany jest do podstawowego składu reprezentacji Polski na mecz z Portugalią.

Probierz postawni na 19-latka w pierwszym składzie na Portugalię?!

Wielkimi krokami zbliżają się kolejne mecze reprezentacji Polski w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Już w sobotni wieczór Biało-Czerwoni na stadionie PGE Narodowym zmierzą się z reprezentacją Portugalii, a kilka dni później na tym samym obiekcie naszym rywalem będzie zespół Chorwacji, z którym we wrześniu przegraliśmy 0:1 w Osijeku. Z drużyną z Półwyspu Iberyjskiego będzie to zaś pierwszy mecz w tegorocznej edycji LN.

Zespół Michała Probierz po dotychczasowych meczach ma trzy punkty, ale o kolejną zdobycz będzie bardzo trudno. Niemniej selekcjoner widocznie jest pewny swego, bowiem na liście powołanych na październikowe mecze jest kilka zaskoczeń i najnowsze informacje mówią o tym, że niespodzianek w składzie spodziewać można się już od pierwszej minuty starcia z Portugalią.

Według informacji przekazanych na platformie X (dawniej Twitter) przez FootballScouta, Maxi Oyedele przymierzany jest do podstawowego składu reprezentacji Polski na mecz z Portugalią. Jeśli nic nie wydarzy, to raptem 19-letni gracz Legii Warszawa zadebiutuje na PGE Narodowy. W tym sezonie Polak ma na swoim koncie cztery mecze w barwach Wojskowych i przyznać trzeba, że w każdym z nich robił wrażenie. Środkowy pomocnik cechuje się bardzo dobrym przeglądem pola oraz techniką. Do tego jest czujny w defensywie.

