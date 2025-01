Juventus liczy na przełamanie. Rywal jednak potrafi się postawić

Club Brugge w meczu 7. kolejki Ligi Mistrzów zmierzy się z Juventusem Turyn na własnym stadionie. Mecz ten choć wydaje się, że powinien mieć faworyta, obecnie raczej go nie ma, a to przez przeciętną formę Starej Damy.

Tylko jeden punkt różnicy

Jednym z wtorkowych spotkań piłkarskiej Ligi Mistrzów będzie rywalizacja pomiędzy Juventusem Turyn, a Club Brugge. Starcie rozgrywane na boisku w Belgii z pewnością powinno być bardzo emocjonujące, ale i wyrównane, bowiem obie ekipy w tym sezonie europejskich pucharów radzą sobie dość podobnie, na co wskazuje dotychczasowa tabela Ligi Mistrzów. Stara Dama po sześciu rozegranych meczach uzbierała na koncie jedenaście punktów, zaś ekipa z Belgii tylko jedno oczko mniej, a więc 10 punktów. W tabeli dzieli ich co prawda pięć miejsce, ale po tym meczu mogą oni odskoczyć od siebie, a do końca fazy ligowej coraz mniej spotkań.

Juventus skazany na remisy?

W ostatnim czasie do nawet nieco memicznego kształtu urosło to, jak często Juventus pod wodzą Thiago Motty remisuje swoje mecze. Stara Dama, gdy u steru zespołu od początku tego sezonu zasiadał szkoleniowiec rodem w Włoch zremisowała już 15 spotkań, z czego dwa w Lidze Mistrzów. To wynik bardzo duży, szczególnie, że liczba zwycięstw nie jest okazała, bowiem wynosi tylko 12. Niemniej Juve mało kiedy przegrywa, choć w ostatnim meczu włoskiej Serie A lepsi od nich okazali się gracze AC Milanu.

Club Brugge z kolei w ostatnich pięciu spotkaniach zagarnął komplet punków i trzeba powiedzieć, że jest w bardzo dobrej formie. Podczas tych starć zdobyli w sumie 16 goli i stracili tylko sześć, a warto podkreślić, że nie grali z najsłabszymi zespołami w lidze belgijskiej. Z kolei w Lidze Mistrzów udało im się pokonać chociażby Sporting Lizbona oraz Aston Villę, a więc przed graczami z Włoch bardzo trudne zadanie.

Jaki skład na Club Brugge – Juventus?

Spora lista urazów w Juventusie

Lista kontuzji w obu zespołach znacząco się różni. W zespole z Brugii niepewny jest właściwie tylko występ Zaida Romero, a poza tym każdy z graczy powinien być gotowy do gry. Z Juventusie z kolei ta lista jest bardzo, ale to bardzo długa. Poza Arkadiuszem Milikiem niedostępni na najbliższe mecze będą także Bremer, który w sumie wypadł do końca sezonu oraz Dusan Vlahović i Chico Conceicao, którzy powinni wrócić do gry za kilka dni lub tygodni. Zaś niepewne jest czy na murawie pojawią się Waston McKennie oraz Kenan Ylidiz.

Stara Dama nieznacznym faworytem

Kurs na wygraną gości wynosi 2.25, zaś zwycięstwo Club Brugge można dodać do kuponu ze współczynnikiem 3.30. Remis oszacowano z kolei na około kursem 3.40

Transmisja meczu Club Brugge - Juventus

Spotkanie Club Brugge - Juventus rozegrane zostanie we wtorek (21 stycznia) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale CANAL+ 360. Za pośrednictwem internetu spotkanie można obejrzeć na platformie CANAL+ online.