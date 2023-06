Liga Narodów. Holendrzy postraszyli, ale Włosi znów sięgnęli po brązowe medale [WIDEO]

Reprezentacja Włoch pokonała Holendrów (3:2) w meczu o trzecie miejsce tegorocznej Ligi Narodów. Bramki dla zwycięzców zdobyli Dimarco, Frattesi oraz Chiesa, zaś dla Holendrów do siatki trafił Bergwijn i Wijnaldum.

IMAGO / Emmanuele Mastrodonato Na zdjęciu: Federico Dimarco

Reprezentacja Włoch okazała się lepsza od Holendrów (3:2)

Tym samym Squadra Azzurra po raz drugi sięgnęła po brązowe medale Ligi Narodów

Na bramki Dimarco, Frattesiego i Chiesy odpowiedzieli Bergwijn i Wijnaldum

Świetna pierwsza połowa wystarczyła Włochom, by zająć trzecie miejsce

Reprezentacja Włoch świetnie weszła w sobotni mecz. Już w szóstej minucie Federico Dimarco usiłował wrzucić, tor piłki przeciął Nathan Ake. Futbolówka wróciła jednak w pole karne. Giacomo Raspadori ładnie zagrał piętą do Dimarco, a ten otworzył wynik.

Włosi szybko obejmują prowadzenie w starciu o brąz 🔥😮



Holandia – Włochy 0️⃣:1️⃣



📺 Polsat Sport#NationsLeague pic.twitter.com/4KZvjePQlH — Polsat Sport (@polsatsport) June 18, 2023

Po kilkunastu minutach było już 2:0. Po dość przypadkowym zagraniu najlepiej zachował się Davide Frattesi, podwyższając prowadzenie Squadra Azzurra.

Kolejny gol dla Włoch ❗😳Czy Holandia zdoła odwrócić losy tego spotkania? 🤔



Holandia – Włochy 0️⃣:2️⃣



📺 Polsat Sport#NationsLeague pic.twitter.com/NNK9tfMDTD — Polsat Sport (@polsatsport) June 18, 2023

Reprezentacja Holandii przebudziła się po przerwie. Dobrą okazję miał choćby Cody Gakpo, ale przegrał pojedynek z Gianluigim Donnarummą. W 68. minucie Oranje złapali kontakt. Steven Bergwijn efektownie nawinął Dimarco, po czym zdobył bramkę.

Steven Bergwijn zdobywa gola kontaktowego dla "Oranje" ❗💪



Holandia – Włochy 1️⃣:2️⃣



📺 Polsat Sport#NationsLeague pic.twitter.com/hXskefh1wt — Polsat Sport (@polsatsport) June 18, 2023

Ich entuzjazm ostudził jednak Federico Chiesa, który po akcji lewym skrzydłem zaskoczył Virgila van Dijka i zamiast podawać, uderzył i pokonał Justina Bijlowa.

Ekspresowa odpowiedź Włochów na trafienie rywali ⚡🤯



Holandia – Włochy 1️⃣:3️⃣



📺 Polsat Sport#NationsLeague pic.twitter.com/gG9sUG63if — Polsat Sport (@polsatsport) June 18, 2023

Nie był to bynajmniej koniec emocji. W końcówce do siatki trafił Wout Weghorst, ale ostatecznie napastnik znajdował się na spalonym. Mimo tego Holendrzy ponownie zdołali strzelić gola kontaktowego – w pełni legalnie do siatki trafił Georginio Wijnaldum.

Do ostatniego gwizdka wynik już się jednak nie zmienił. Tym samym Włosi po raz drugi w swej historii zdobyli brązowe medale Ligi Narodów, a piłkarze obu kadr mogą się udać na w pełni zasłużone wakacje.