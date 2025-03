Gwiazdor Barcelony wróci do reprezentacji. Czekał na to 16 miesięcy

Reprezentacja Hiszpanii, po czterech miesiącach przerwy, wraca do gry, a Luis de la Fuente szykuje powołania na ćwierćfinał Ligi Narodów przeciwko Holandii. Według "Sportu", na marcowe mecze do kadry wróci Gavi, który po ciężkiej kontuzji znów imponuje formą.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Gavi otrzyma powołanie do reprezentacji Brazylii

Luis de la Fuente wkrótce ogłosi powołania na zbliżające się mecze reprezentacji Hiszpanii w Lidze Narodów, a jednym z najbardziej wyczekiwanych nazwisk w kadrze ma być Gavi. Pomocnik doznał poważnej kontuzji kolana w listopadzie 2023 roku podczas meczu z Gruzją, co wykluczyło go z gry na resztę sezonu i przekreśliło jego udział w Euro 2024.

Pomimo urazu Gavi pozostał blisko drużyny, a nawet świętował w Berlinie triumf Hiszpanii w mistrzostwach Europy. Luis de la Fuente nigdy nie stracił wiary w zawodnika Barcelony i przez ostatnie miesiące sztab reprezentacji uważnie monitorował jego postępy.

Od powrotu na boisko w październiku Gavi stopniowo odzyskiwał formę, a od początku roku prezentuje się znakomicie, będąc kluczowym zawodnikiem Blaugrany. To sprawia, że jego ponowne powołanie do La Roja wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. Jeśli znajdzie się w składzie na mecze z Holandią, będzie to jego pierwsze powołanie od 16 miesięcy.

Hiszpania zmierzy się z Holandią w Rotterdamie 20 marca, a rewanż odbędzie się trzy dni później na Mestalla w Walencji. Tymczasem Gavi zmaga się z gorączką, przez co nie wystąpił w niedawnym meczu ligowym Dumy Katalonii.