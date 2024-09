Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Włoch

Włochy doprowadzają do wyrównania w meczu z Francją

W czwartkowy wieczór odbywa się hitowe spotkanie Ligi Narodów, w którym reprezentacja Francji przed własną publicznością podejmuje Włochów. Przed spotkaniem forma obu drużyn była wielką niewiadomą. “Trójkolorowi” EURO 2024 zakończyli na etapie półfinału, ale ich dyspozycja podczas turnieju pozostawiała wiele do życzenia. Italia natomiast ma za sobą fatalny turniej w Niemczech, z którym pożegnali się w 1/8 finału.

Mecz na Parc des Princes idealnie rozpoczął się dla reprezentacji Francji. Gospodarze już w 14. sekundzie rywalizacji objęli prowadzenie. Fatalny błąd Giovanniego Di Lorenzo wykorzystał Bradley Barcola. Dla zawodnika Paris Saint-Germain było to premierowe trafienie w narodowych barwach.

Na odpowiedź Włochów musieliśmy poczekać do 30. minuty. Wówczas Italia przeprowadziła znakomitą, składną akcję. Sandro Tonali z pierwszej piłki zagrał w polu karnym do Federico Dimarco, a zawodnik Interu Mediolan z prostego podbicia wpakował piłkę do bramki. Mike Maignan w tej sytuacji nie miał kompletnie nic do powiedzenia.

Dzisiejsze trafienie Federico Dimarco było jego trzecim golem w narodowych barwach. Zawodnik drużyny mistrza Włoch uzbierał taką statystykę w 23. występach.

