Passa meczów bez strzelonego gola trwa dla Antoine’a Griezmanna od początku stycznia. Napastnik wciąż ma pewne miejsce w składzie reprezentacji Francji, ale Didier Deschamps wyraził zaniepokojenie formą swojej gwiazdy.

Antoine Griezmann nie zdobył gola od 22 spotkań. Jego ostatnie trafienie miało miejsce w styczniu. Wówczas Atletico grało z trzecioligowym Rayo Majadahonda

Napastnik utrzymał miejsce w składzie reprezentacji Francji

Didier Deschamps ubolewa nad formą swojej gwiazdy. Hiszpańskie media spekulują, że jeśli dyspozycja Griezmanna się utrzyma, nie może być pewien gry na nadchodzącym mundialu

Deschamps: Griezmann nie jest w najlepszej formie

Za Antoine’em Griezmannem fatalny sezon. Francuz w ostatnim dniu letniego okna transferowego powrócił do Atletico Madryt. Ponownie spotkanie z Diego Simeone miało ożywczo wpłynąć na dyspozycję napastnika, ale nic takiego nie miało miejsca. Pomimo, że w La Lidze rozegrał (łącznie z trzema spotkaniami dla Barcelony) 29 meczów, strzelił w niej zaledwie trzy gole. To najsłabszy wynik Francuza, który w hiszpańskiej ekstraklasie występuje od sezonu 2010/2011. Runda wiosenna zakrawa w przypadku 31-latka o katastrofę. Ostatnią bramkę strzelił w styczniu, w starciu z trzecioligowym Rayo Majadahonda. Od tamtej pory nie trafił do siatki w żadnym oficjalnym starciu. Licznik wskazuje obecnie aż 22 mecze z zerowym dorobkiem bramkowym.

Mimo tego Griezmann zachował miejsce w reprezentacji Francji. Podczas bieżącego zgrupowania Les Bleus, gracz Atletico wystąpił we wszystkich trzech meczach, z czego w dwóch w wyjściowym składzie. Nie pomógł swojej kadrze, która nie zdołała jeszcze wywalczyć zwycięstwa w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Dyspozycją swojej gwiazdy zaniepokoił się Didier Deschamps.

– Wiem, że nie miał w nogach pełnych 90 minut w tych meczach – zaczął selekcjoner Francuzów, zapytany o wspomnianą serię 22 spotkań bez bramek. – Nie jest w najlepszej formie. Świadczą o tym jego występy, a także wpływ na dynamikę gry zespołu – dodał.

31-latek wziął udział we wszystkich spotkaniach niedawnego Euro 2021, tworząc tercet ofensywny z Kylianem Mbappe oraz Karimem Benzemą. Hiszpańskie media uważają jednak, że jeśli napastnik pozostanie w tak słabej dyspozycji, jego udział w nadchodzącym mundialu wcale nie jest taki pewny.

Griezmann w minionym sezonie rozegrał 39 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i siedem asyst. Dla reprezentacji Francji rozegrał już 105 meczów, co plasuje go na ósmym miejscu w klasyfikacji wszechczasów. Jednocześnie tylko Thierry Henry oraz Olivier Giroud mogą popisać się większą liczbą zdobytych goli dla Les Bleus.

