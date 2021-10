Reprezentacja Francji pokonała Hiszpanię (2:1) w finale Final Four Ligi Narodów UEFA. Po zakończeniu spotkania pochwał w kierunku Karima Benzemy nie szczędził selekcjoner Trójkolorowych. Napastnik broniący barw Realu Madryt strzelił jednego z goli dla aktualnych mistrzów świata.

Benzema z trofeum z reprezentacją Francji

Reprezentacja Francji po nieudanym Euro 2020 odzyskała blask w Lidze Narodów UEFA, wygrywając drugą edycją tych rozgrywek. Tricolore w drodze do finału po świetnym spotkaniu okazali się lepsi od Belgów (3:2). Tymczasem w niedzielnym starciu, które miało miejsce na stadionie w Mediolanie, podopieczni Didiera Deschampsa okazali się lepsi od Hiszpanów. Opiekun aktualnych mistrzów świata był pod wrażeniem postawy Karima Benzemy.

– To dla nas bardzo ważny zawodnik. Karim udowodnił swoją klasę w dwóch ostatnich meczach. Jego jakość nie podlega dyskusji. Ma mentalność zwycięzcy, co ułatwia mu komunikację. Cieszę się, że mam kogoś takiego w zespole – mówił Deschamps cytowany przez RMC Sport.

Były trener Olympique Marsylia podkreślił, że gra Benzemy w ostatnim czasie ewoluowała. – Nawet jeśli Karim był już na wysokim poziomie, to mam wrażenie, że ostatnio w wielu elementach jest jeszcze lepszy. To nie ten sam zawodnik, co na przykład w 2015 roku. Jestem bardzo zadowolony z tego, że może być wartością dodaną w reprezentacji Francji – powiedział selekcjoner Tricolore.

Środkowy napastnik zaliczył w drużynie narodowej jak na razie 92 występy, w których zdobył 33 bramki. W reprezentacji Francji zadebiutował w marcu 2007 roku. Od tamtej pory dwukrotnie wziął udział z Trójkolorowymi w mistrzostwach Europy, a także raz zagrał na mundialu.

