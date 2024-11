Barcelona odetchnęła z ulgą. Obrońca nie zagra z Danią

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Barcelona zadowolona z wyboru de la Fuente

Na Parken Stadium w Kopenhadze dojdzie do niezwykle interesującego pojedynku – Dania zmierzy się z Hiszpanią. Jednym z zawodników, który miał szansę na występ w tym spotkaniu, był Pau Cubarsi. 17-latek został powołany, a właściwie dowołany do kadry , chociaż w poprzednim tygodniu “doczekał się” założenia dziewięciu szwów na twarzy, a tuż przed wylotem na listopadowe zgrupowanie mierzył się z zawrotami głowy.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Ostatecznie Barcelona może odetchnąć z ulgą, ponieważ Luis de la Fuente nie umieścił obrońcy w kadrze meczowej. Dzięki temu Cubarsi zyska dodatkowy czas na odpoczynek. Jednak nadal trudno zrozumieć sens powoływania poobijanego i wyczerpanego nastolatka, który przerwę reprezentacyjną powinien spędzić w klubie.

Cubarsi nie powinien znaleźć się w składzie już na pojedynek z Realem Sociedad, jednak zaledwie trzy dni po starciu z Crveną zvezdą zaliczył pełne 90 minut na Estadio Anoeta. Wychowanek jest podwójnie pokrzywdzony – po pierwsze przez Hansiego Flicka, który wystawił go do gry w zmaganiach w San Seastian, a po drugie przez Luisa de la Fuente, który powołał go na zgrupowanie.