Manchester City z ostatnią szansą w Lidze Mistrzów. O krok od blamażu

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Decydujące starcie na Etihad Stadium. Manchester City walczy o pozostanie w LM

Manchester City zmierzy się z Club Brugge na Etihad Stadium w środowym starciu ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie może zadecydować o przyszłości angielskiego klubu w tych prestiżowych rozgrywkach. Podopieczni Pepa Guardioli znajdują się w trudnej sytuacji po niespodziewanej porażce z Paris Saint-Germain w poprzedniej kolejce. Aktualnie zajmują 25. miejsce, które nie gwarantuje awansu do fazy play-off. The Citizens mają jasny cel, czyli zwycięstwo, które niemal na pewno zagwarantuje awans. Każdy inny wynik może zakończyć ich przygodę z Ligą Mistrzów na tym etapie, co byłoby ogromnym ciosem dla zespołu.

Kto wygra mecz? Manchester City

Remis

CLub Brugge Manchester City

Remis

CLub Brugge 0 Votes

Club Brugge śrubuje niesamowitą serię

Obywatele przystępują do tego meczu po zwycięstwie na Chelsea w Premier League. Jednocześnie zespół Guardioli nie przegrał żadnego z ostatnich 33 meczów Ligi Mistrzów na własnym stadionie. Historia starć z Club Brugge również przemawia za gospodarzem. W fazie grupowej sezonu 2021/22 Man City wygrało oba spotkania, a więc kolejno (5:1) i (4:1).

Z kolei Club Brugge zajmuje obecnie 20. miejsce w tabeli LM i jest na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej. Belgijski zespół ostatnio bezbramkowo zremisował z Juventusem, co było kluczowe w utrzymaniu ich pozycji. W dodatku drużyna Nicky’ego Hayena pozostaje niepokonana w 20 kolejnych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Ich defensywna strategia może skutecznie utrudnić zadanie gospodarzom. W miniony weekend Belgowie zremisowali z KV Kortrijk (1:1).

Mecze drużyny Manchester City Manchester City (2.39 xG) 3 Chelsea (1.5 xG) 1 Paris Saint-Germain (2.38 xG) 4 Manchester City (1.75 xG) 2 Ipswich (0.49 xG) 0 Manchester City (2.88 xG) 6 Brentford (2.87 xG) 2 Manchester City (2.11 xG) 2 Manchester City (1.87 xG) 4 West Ham (1.42 xG) 1 Mecze drużyny Club Bruges Club Bruges 1 KV Kortrijk 1 Club Bruges (0.76 xG) 0 Juventus FC (0.51 xG) 0 Club Bruges 4 K Beerschot VA 2 Club Bruges 2 K.R.C. Genk 1 Anderlecht 0 Club Bruges 3

Man City z problemami kadrowymi

Manchester City przystępuje do kluczowego meczu Ligi Mistrzów osłabiony. Oprócz długotrwałych absencji Oscara Bobba i Rodriego, Pep Guardiola stracił Rubena Diasa, który nabawił się urazu mięśnia odwodzącego podczas porażki z PSG. Niepewny gry pozostaje również Nathan Ake. Jeremy Doku również nie znalazł się w kadrze meczowej.

Po stronie Club Brugge problemów kadrowych jest mniej, choć absencja kapitana Hansa Vanakena może być istotna. Belgijski pomocnik nie zagrał w weekendowym meczu ligowym z powodu choroby i jego występ w Manchesterze również stoi pod znakiem zapytania.

Manchester City – Club Brugge: przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Club Bruges Nicky Hayen Manchester City Pep Guardiola 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Club Bruges Nicky Hayen Rezerwowi 5 John Stones 10 Jack Grealish 18 Stefan Ortega 19 Ilkay Gündogan 66 Jahmai Simpson-Pusey 75 Nico O’Reilly 87 James McAtee 2 Zaid Romero 10 Hugo Vetlesen 14 Bjorn Meijer 16 Dani van den Heuvel 17 Romeo Vermant 19 Gustaf Nilsson 21 Michał Skóraś 27 Casper Nielsen 29 Nordin Jackers 41 Hugo Siquet 58 Jorne Spileers 65 Joaquin Seys

Manchester City – Club Brugge: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Manchester City Zawodnik Powrót Oscar Bobb Złamana noga Niepewny Rodri Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Nathan Aké Uraz mięśnia Niepewny Ruben Dias Uraz pachwiny Połowa lutego 2025 Jeremy Doku Fizyczny dyskomfort Początek lutego 2025 Abdukodir Khusanov other Po 1 meczu Omar Marmoush other Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Club Bruges Zawodnik Powrót Vince Osuji other Po 1 meczu

Anglicy zdecydowanym faworytem

Bukmacherzy nie mają żadnych złudzeń, że faworytem środowej potyczki w Lidze Mistrzów są piłkarze Manchesteru City. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.17. zaś zwycięstwo Club Brugge zostało wycenione na mniej więcej 15.00. Remis w tym meczu można obstawić z kursem 7.90.

Manchester City Club Bruges 1.18 7.75 13.50 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Manchester City W W R W P W ? 82.8 % Remis 11.3 % Club Bruges W W W W R R ? 6 %

Środowe spotkanie w ramach 8. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Club Brugge rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 4 oraz w usłudze Canal+ online. Mecz skomentują Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.