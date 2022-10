PressFocus Na zdjęciu: Nabil Fekir

W czwartek o godzinie 18:45 rozpoczęło się osiem spotkań przedostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Zwycięstwa odniosły takie ekipy, jak Real Betis czy AS Roma. PSV rozbił zaś będący w słabej formie Arsenal. Prezentujemy wyniki i strzelców ostatnich meczów.

W czwartek o 18:45 rozpoczęły się pierwsze mecze 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy

Real Betis zapewnił sobie awans z niełatwej grupy C dzięki zwycięstwu nad Łudogorcem

Spośród Polaków tylko Jakub Piotrowski zagrał w wyjściowym składzie swej drużyny

Arsenal w dołku, Betis gra dalej – podsumowanie 5. kolejki Ligi Europy

W czwartek o godzinie 18:45 rozpoczęło się osiem spotkań piątej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Union Berlin skromnie pokonał Bragę. Tymoteusz Puchacz pojawił się na boisku w samej końcówce. AEK Larnaca i Dynamo Kijów zaprezentowały kibicom festiwal strzelecki, zakończony wynikiem 3:3. Tomasz Kędziora nie podniósł się z ławki rezerwowych. Co ciekawe, starcie pomiędzy Fenerbahce i Stade Reannais również przyniosło kibicom sześć bramek. Lazio z nawiązką odrobiło straty do Midtjylland i wygrało 2:1. Łudogorec z Jakubem Piotrowskim w składzie nie dał rady Realowi Betis. Hiszpanie zapewnili już sobie pierwsze miejsce w grupie C. Royale Union wywiozło komplet punktów ze stadionu Malmoe. PSV zasłużenie pokonało Arsenal, a Zurich nie dał szans Bodo/Glimt.

Wyniki 5. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:

Union Berlin – Braga 1:0 (0:0)

1-0 Knoche 68’ k.

AEK Larnaca – Dynamo Kijów 3:3 (1:1)

1-0 Altman 26’

1-1 Vanat 45’

2-1 Rafa Lopes 53’

3-1 Altman 72’

3-2 Garmash 82’

3-3 Garmash 92’

Fenerbahce – Stade Rennais 3:3 (1:3)

0-1 Gouri 5’

0-2 Terrier 16’

0-3 Gouri 30’

1-3 Valencia 42’

2-3 Zajc 82’

3-3 Mor 88’

Lazio – Midtjylland 2:1 (1:1)

0-1 Isaksen 8’

1-1 Milinković-Savić 36’

2-1 Pedro 58’

Łudogorec – Real Betis 0:1 (0:0)

0-1 Fekir 56’

Malmoe FF – Royale Union 0:2 (0:2)

0-1 Teuma 10’

0-2 Lazare Amani 42’

PSV Eindhoven – Arsenal 2:0 (0:0)

1-0 Veerman 56’

2-0 de Jong 63’

Zurich – Bodo/Glimt 2:1 (0:1)

0-1 Pellegrino 45+1’

1-1 Boranijasević 67’

2-1 Marchesano 94’