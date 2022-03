LE: West Ham lepszy od Sevilli, zadecydowała dogrywka

PressFocus Na zdjęciu: Andriy Yarmolenko

West Ham United pokonał 2:0 Seville i awansował do ćwierćfinału Ligi Europy. Regulaminowy czas gry zakończył się prowadzeniem Młotów 1:0 i potrzebna była dogrywka. W 112. minucie decydującego gola zdobył Yarmolenko.

West Ham odrobił straty z pierwszego spotkania

Dogrywka zadecydowała o losach awansu

Yarmolenko bohaterem gospodarzy

Yarmolenko daje awans West Hamowi

Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Sevilli 1:0, dlatego goście byli w bardziej komfortowej sytuacji przed rewanżem. Popularne Młoty od początku musiały gonić rezultat. Spotkanie w pierwszej połowie było dosyć wyrównane, o czym świadczy statystyka posiadania piłki. Nieznacznie groźniejsi byli jednak piłkarze z Południa Hiszpanii, którzy wykreowali sobie nieco więcej sytuacji bramkowych.

Mimo to z bramki i prowadzenia do przerwy mógł cieszyć się zespół z Londynu. W 39. minucie Tomas Soucek wykorzystał dokładne dośrodkowanie w pole karne i strzałem głową pokonał golkipera Sevilli. Taki wynik dawałby dogrywkę.

W drugiej części gry zbyt wiele emocji zawodnicy obu drużyn nie dostarczyli. Zarówno gracze West Hamu, jak i Sevilli próbowali stwarzać sobie okazje bramkowe, jednak ataki często były zachowawcze i zespoły nie angażowały w nie dużej ilości piłkarzy przede wszystkim nie chcąc dopuścić do utraty bramki, która mogłaby doprowadzić do pożegnania z europejskimi pucharami. Po zmianie stron goli nie było, zatem doszło do dogrywki.

W dogrywce zdecydowanie przeważał West Ham United. Goście z Hiszpanii mieli duże problemy z skonstruowaniem ataku. Znacznie lepiej w dodatkowych 30 minutach poradzili sobie gospodarze. W 112. minucie przewagę Młotów przypieczętował Yarmolenko, który podwyższył wynik spotkania na 2:0. Więcej bramek kibice już nie zobaczyli w tym spotkaniu i West Ham może cieszyć się z awansu do kolejnej rundy.