Kto awansuje dalej? Znamy składy na mecz: Legia – Spartak

Przed startem 6. kolejki Ligi Europy każdy zespół z grupy C zachowuje szansę na awans do fazy pucharowej. Starcie Legii Warszawa ze Spartakiem Moskwa wystartuje o godzinie 18:45. Trenerzy dokonali już wyborów, a do mediów wypłynęły wyjściowe składy obu ekip.

W czwartek na Łazienkowskiej Legia zawalczy o awans do 1/16 finału Ligi Europy

Żeby cieszyć się z dalszej gry w europejskich pucharach, warszawiacy muszą pokonać Spartak

Trenerzy z godnie z regulaminem, podali wyjściowe składy godzinę przed rozpoczęciem pojedynku

Kto będzie grał dalej w Lidze Europy?

Legia Warszawa rozpoczęła tegoroczną przygodę w Lidze Europy od dwóch wygranych z rzędu. W pewnym momencie drużynę mistrzów Polski dopadł kryzys, za co wysoką cenę zapłacił Czesław Michniewicz. Pomimo zmiany trenera, klub wciąż notuje przeciętne wyniki w Ekstraklasie i na arenie międzynarodowej.

Marek Gołebiewski nie poddaje się i przed rywalizacją ze Spartakiem motywował swoich podpieczonych, aby w czwartek zagrali tylko o zwycięstwo. O taki rezultat na pewno nie będzie łatwo. Do stolicy przyleciał dobrze zorganizowany zespół Spartaka. Rosjanie z każdym meczem wyglądają coraz lepiej i w rundzie rewanżowej nie zaznali jeszcze smaku porażki. Co więcej, najpierw zremisowali z Leicester (1:1), z kolei później drugi raz pokonali Napoli (2:1).

Dlatego, przed szóstą serią gier Spartak uplasował się na drugiej pozycji w grupie C. Tymczasem Legia traci do ekipy z Moskwy tylko dwa punkty, więc przy potencjalnym zwycięstwie zapewni sobie awans do rundy pucharowej. Dla gospodarzy nie ma też znaczenia wynik w Neapolu, gdzie Azzurri zagrają z Leicester.

Składy na mecz: Legia – Spartak

Legia: Boruc – Ribeiro, Johansson, Wieteska, Nawrocki – Slisz, Luquinhas, Martins, Kastrati, Josue – Emreli

Spartak: Szelikow – Caufriez, Dzikija, Gigot, Moses, Ayrton – Umajarow, Zobnin, Ignatow, Bakajew – Promes

