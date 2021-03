Powrót Ibrahimovica w kluczowym momencie dla Rossonerich

Pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Europy pomiędzy Manchester United i AC Milan zakończyło się remisem (1:1). Większość piłkarskiego świata spisywała Rossonerich na straty, kiedy lecieli do Anglii bez kilku kluczowych graczy. Tymczasem podopieczni Pioliego pokazali się z dobrej strony na Old Trafford. Gol zdobyty na wyjeździe stawia ich w znakomitym położeniu przed rewanżem. Co więcej w wyjściowej jedenastce zobaczymy już Zlatana Ibrahimovica. Szwed w przeszłości występował dla Czerwonych Diabłów, co nadaje tej rywalizacji jeszcze większej wartości.

Manchester, czyli ostatnia przystań Zlatana przed wylotem do USA

Ibrahimovic trafił na Old Trafford latem w 2016 roku. Przygoda szwedzkiego napastnika na Wyspach trwała jednak krótko. Zlatan nie czuł się dobrze na angielskiej ziemi i pół roku później wyleciał do Los Angeles. Łącznie w koszulce Czerwonych Diabłów rozegrał 53 spotkania, w których strzelił 29 goli i zanotował 10 asyst. Po dwóch latach spędzonych w Ameryce, gdzie królował na boiskach MLS, postanowił przywrócić AC Milan na szczyt Europy. Wszystko wskazuje na to, że Mediolan to ostatni rozdział kariery 39-latka. W rewanżu na San Siro możemy spodziewać się najlepszej gry po snajperze Rossonerich. Ibra zrobi, co w jego mocy, aby strzelić gola United i z dumą poprowadzić swój obecny klub do zwycięstwa.

Betclic 2.55 Zlatan strzeli gola – TAK Przejdź na stronę Betclic

Nadszedł czas aktywować kult San Siro

Twierdza Mediolanu, San Siro pamięta wiele wspaniałych nocy. W tą czwartkową piłkarze Stefano Pioliego będą mogli poprowadzić AC Milan do następnej rudny fazy pucharowej Ligi Europy. Dla niektórych pojedynek Milanu z Manchesterem to przedwczesny finał. Z kolei starcie w Anglii potrzebowało sporo czasu, żeby się rozkręcić. Brak Ibrahimovica i Calhanoglu był momentami odczuwalny w szeregach Rossonerich. Słaba skuteczność uniemożliwiła rozwiązanie worka z bramkami na dobre. Szczęśliwe trafienie Kjaera w ostatnich minutach zapewniło tak ważny remis, przez który to ekipa z Anglii musi strzelić gola. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią >

AC Milan Manchester United 4.30 3.80 1.90 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 18. marca 2021 20:59 .

Powrót Hernandeza oraz Calhanoglu również ma znaczenie

Wśród obrońców Serie A, Hernandez zajmuje trzecie miejsce pod względem zdobytych goli (pięć) i czwartą pozycję za asysty (sześć). Natomiast liczby Hakana Calhanoglu są bardziej imponujące. Reprezentant Turcji stworzył dotychczas 99 szans we wszystkich rozgrywkach, ale nadal ustępuje Fernandesowi, który wykreował takich 107. Dla Manchesteru powrót obu zawodników może okazać się sporym problemem, szczególnie podczas stałych fragmentów gry. W zeszłym tygodniu defensorzy Solskjaera popełnili wiele prostych błędów w kryciu. Tak właśnie padła wyrównująca bramka, którą Milan zdobył po rzucie rożnym. Pierwszy gwizdek usłyszymy o 21:00, natomiast transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport Premium 1.