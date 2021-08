Legia Warszawa zmierzy się dzisiaj wieczorem ze Slavią Praga w meczu, którego stawką jest awans do fazy grupowej Ligi Europy. Przed tym starciem Jan Sykora w rozmowie z czeskim serwisem Aktualne.cz przekonywał, że mistrzowie Czech poradzą sobie z Wojskowymi.

Legia Warszawa dzisiaj wieczorem zmierzy się ze Slavią Praga w meczu IV rundy eliminacji do Ligu Europy

Przed starciem mistrzów Polski z mistrzami Czech głos zabrał Jan Sykora, który udzielił wywiadu serwisowi Aktualne.cz

Pomocnik Lecha Poznań przekonywał, że ekipa z Pragi wywalczy awans do kolejnej fazy rozgrywek

Pomocnik Lecha kibicuje Slavii Praga w starciu z Legią

Legia Warszawa jest w niezłym położeniu przed rewanżem, bo w pierwszym boju ze Slavią nie zostawiła po sobie spalonej ziemi. Podopieczni Czesława Michniewicza zremisowali 2:2 na obiekcie swoich najbliższych rywali. Mimo wszystko Jan Sykora, który w przeszłości bronił barw aktualnych mistrzów Czech, jest spokojny o awans swojego byłego klubu do fazy grupowej Europa League.

– Oglądałem pierwszy mecz w telewizji. Slavia była lepsza pod każdym względem. Tego zresztą się spodziewałem. Zakładałem, że legioniści skupią się na grze z kontry i tak było. Zdobyła w ten sposób dwie bramki. W rewanżu Slavii nie będzie łatwo, ale z drugiej strony ma na tyle mocną kadrę, że powinna poradzić sobie w Warszawie – mówił pomocnik Lecha Poznań w rozmowie z serwisem Aktualne.cz.

Sykora został zapytany, czy w tym sezonie Kolejorz może przerwać ligową dominację Wojskowych. Zawodnik zachował ostrożność, odpowiadając.

– Jesteśmy po pięciu kolejkach, więc do końca sezonu jeszcze daleka droga. Niemniej dobrze zaczęliśmy sezon, to fakt. Miło jest być liderem rozgrywek. W zeszłym sezonie nie szło nam tak dobrze. Zajęliśmy dopiero 11. miejsce. Wierzę jednak, że w tej kampanii będzie znacznie lepiej – powiedział 27-latek, który dołączył do Lecha latem minionego roku za 700 tysięcy euro.

Sykora w tym sezonie wystąpił łącznie w czterech meczach PKO Ekstraklasy, spędzając na placu gry zaledwie 50 minut. Kontrakt 10-krotnego reprezentanta Czech z Kolejorzem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

