fot. Imago/Steve Flynn Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool pokonał w czwartek Toulouse aż 5-1 w meczu Ligi Europy

Fatalne pudło w drugiej połowie zanotował Darwin Nunez, który po minięciu bramkarza trafił w słupek

Urugwajczyk w swoich mediach społecznościowych zapewnił, że wciąż pozostaje silny

Napastnik The Reds nie zamierza się poddawać

Darwin Nunez mógł w czwartek dołożyć do swojego dorobku w tej edycji Ligi Europy dwa trafienia. W 34. minucie domowego spotkania z Toulouse podwyższył prowadzenie Liverpoolu na 3-1.

Po przerwie również miał świetną okazję do zdobycia gola. Znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem francuskiej drużyny, minął go, po czym nie trafił z bliskiej odległości. Piłka zatrzymała się na słupku i powędrowała pod nogi Ryana Gravenbercha, który dobił strzał swojego kolegi. Ostatecznie The Reds ograli Toulouse aż 5-1.

Kiedy koledzy cieszyli się z gola Holendra, Nunez nie mógł uwierzyć, że to nie on jest autorem trafienia. Widać było, że mocno to przeżywał, a po meczu z pewnością musiał natrafić na wyśmiewających się z niego kibiców.

Urugwajczyk w swoich mediach społecznościowych żartobliwie skomentował całą sytuację. Zapewnił, że nie będzie się załamywać.

“Nic się nie dzieje. Wciąż jestem silny i pracuję nad tym, aby poprawić swoje umiejętności i pomóc Liverpoolowi” – napisał.

No pasa nada 😉😁, sigo fuerte y trabajando para mejorar personalmente y ayudar a Liverpool. 💪🏽♥️ — Darwin Núñez (@Darwinn99) October 27, 2023

