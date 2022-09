PressFocus Na zdjęciu: Brais Mendez

Manchester United rozpoczął rozgrywki Ligi Europy od porażki z Realem Sociedad. Jedyną bramkę w meczu zdobył Brais Mendez po kontrowersyjnym rzucie karnym.

Manchester United mierzył się z Realem Sociedad w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Europy

Goście wygrali 1:0 po rzucie karnym wyegzekwowanym przez Braisa Mendeza

“Jedenastka” była kontrowersyjna, bo zanim piłka trafiła w rękę Lisandro Martineza, odbiła się od jego uda

Real Sociedad podbił Teatr Marzeń

Erik ten Hag postawił w czwartek na rezerwowy skład, ale i tak nie brakowało w nim gwiazd. Po raz pierwszy w tym sezonie w wyjściowej jedenastce znalazł się choćby Cristiano Ronaldo. To właśnie Portugalczyk miał pierwszą dogodną okazję, ale zbyt długo zbierał się do oddania strzału w 12. minucie. Real Sociedad miał w pierwszej połowie problem z wychodzeniem z własnej połowy, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. W 36. minucie Ronaldo zdobył gola głową, ale arbiter dopatrzył się spalonego.

Tuż po zmianie stron ponownie bramce Alexa Remiro zagrażała portugalska gwiazda Manchesteru United. Tym razem weteran nie uderzył jednak czysta. Po tej sytuacji przebudzili się Baskowie, a zwłaszcza Takefusa Kubo. Japończyk swoimi wrzutkami tworzył mnóstwo zagrożenia w polu karnym gospodarzy. W 58. minucie doszło zaś do kontrowersyjnej sytuacji, która zaważyła o wyniku meczu. David Silva uderzał zza pola karnego i trafił w rękę Lisandro Martineza. Arbiter szybko podyktował “jedenastkę”, ale zdawało się, że zaraz zmieni decyzję. Powtórki pokazały bowiem, iż futbolówka najpierw trafiła w udo Argentyńczyka. Sędzia podtrzymał pierwotny osąd. Do piłki podszedł Brais Mendez i nie dał szans Davidowi De Gei.

Czerwone Diabły usiłowały wyrównać; groźnie uderzał choćby Casemiro. Gospodarzom nie udało się jednak odrobić strat. Z pewnością nie tak wyobrażał sobie pierwszy mecz w europejskich pucharach w nowej roli Erik ten Hag. Teraz jego zespół musi wywieźć komplet ze stadionu Sheriffa Tyraspol.