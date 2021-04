Manchester United w czwartkowy wieczór zmierzy się z Romą w meczu półfinałowym Ligi Europy. Czerwone Diabły przystąpią do potyczki z Wilkami z Marcusem Rashfordem w wyjściowym składzie. Tymczasem za gole we włoskiej ekipie odpowiadać będzie przede wszystkim Marcus Rashford.

Man Utd z dużym apetytem na finał w Gdańsku

Manchester United przystępuje do potyczki z rzymianami w roli zdecydowanego faworyta. Mimo wszystko Roma wierzy w to, że jest w stanie zagrozić podopiecznym Ole Gunnara Solskjaera.

O ile dla angielskiej ekipy starcie z Romą jest przede wszystkim szansą na kolejne trofeum w klubowej gablocie, to dla ekipy z Rzymu mecz na Old Trafford jest ważny z powodu jeszcze jednego aspektu. Ewentualny triumf w rozgrywkach może zapewnić Romie awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co mogłoby sprawić, że Paulo Fonseca zostałby w klubie na dłużej.

W sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami w europejskich pucharach cztery razy górą był team z Old Trafford. Jedno zwycięstwo zanotowali Giallorossi i jedno spotkanie zakończyło się remisem. Ostatnia potyczka między Man Utd a Romą na stadionie w czerwonej części Manchesteru zakończyło się po myśli gospodarzy. Anglicy wygrali wówczas 1:0 po golu Carlosa Teveza. Miało to jednak miejsce dawno temu, bo w kwietniu 2008 roku.

Liga Europy. Man Utd – Roma: składy na mecz

Man Utd: De Gea – Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, Fred, Fernandes, Cavani, Rashford

Roma: Pau Lopez – Smalling, Spinazzola, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Pellegrini, Cristante, Mychitarian, Dzeko.

