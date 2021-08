W tym tygodniu dowiemy się, czy Legia Warszawa zagra w fazie grupowej Ligi Europy. W rewanżowym meczu IV rundy eliminacyjnej mistrzowie Polski zmierzą się u siebie ze Slavią Praga. Kiedy rozegrany zostanie mecz Legia – Slavia?

Legia Warszawa o awans do fazy grupowej Ligi Europy mierzy się ze Slavią Praga

Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się remisem 2:2

Rewanżowy mecz Legia – Slavia odbędzie się 26 sierpnia (czwartek) o godzinie 21:00

Legia gra o Ligę Europy

Legia Warszawa jesienią na pewno będzie występować na europejskich boiskach. Jest już bowiem pewna gry co najmniej w fazie grupowej nowych rozgrywek – Ligi Konferencji Europy. Cały czas ma jednak szansę na grę w Lidze Europy. O jedno z miejsc w fazie grupowej walczy ze Slavią Praga.

Pierwszy pojedynek obu zespołów rozegrany został w ubiegłym tygodniu na Sinobo Stadium w Pradze. W lepszych nastrojach po końcowym gwizdku sędziego mogli być podopieczni Czesława Michniewicza, bowiem mecz zakończył się remisem 2:2. Mistrzowie Polski dwukrotnie wychodzili w tym meczu na prowadzenie. Do bramki Slavii trafiali Merih Emreli i Josip Juranović, ale gospodarze za każdym razem odpowiadali. Remis na trudnym terenie w Pradze jest niewątpliwie dobrym wynikiem dla Legii, która szalę awansu na swoją stronę będzie starała się przechylić w rewanżu u siebie.

Legia – Slavia, kiedy mecz rewanżowy?

Rewanżowy mecz czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Europy: Legia – Slavia rozegrany zostanie 26 sierpnia (czwartek) o godzinie 21:00 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Z meczu Legia – Slavia transmisja “na żywo” będzie prowadzona na kanale TVP 2. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Legia – Slavia, kursy bukmacherskie

Legia Warszawa podczas czwartkowego rewanżu dysponować będzie atutem własnego boiska, ale zdaniem bukmacherów to Slavia Praga pozostaje faworytem do zwycięstwa i awansu do fazy grupowej.

