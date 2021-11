W czwartek Legia Warszawa rozgrywała spotkanie w ramach czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Wojskowi świetnie rozpoczęli od gola Emreliego, ale po zmianie stron Josue sprokurował dwa rzuty karne, z których jeden wykorzystał Piotr Zieliński. W końcówce wynik ustalił jeszcze Hirving Lozano. Tym samym mistrz Polski stracił fotel lidera grupy C.

Legia – Napoli: miłe złego początki

Początek spotkania Ligi Europy był bardzo wyrównany. Legia Warszawa wydawała się skoncentrowana, a w dziesiątej minucie zdołała nawet wyjść na prowadzenie. Po wyrzucie z autu gospodarze ładnie wymieniali piłkę na lewym skrzydle. Futbolówka trafiła wreszcie do Filipa Mladenovicia. Serb minął Andre Anguissę i szybko podał do Mahira Emreliego. Azerbejdżanin płaskim strzałem zdołał pokonać Alexa Mereta. Napoli starało się odpowiedzieć, a po stronie gości najlepszy na boisku był Piotr Zieliński. W siedemnastej minucie Polak huknął w poprzeczkę, a później Cezary Miszta popisał się dobrą interwencją przy uderzeniu Elifa Elmasa.

Druga połowa również rozpoczęła się dobrze dla gospodarzy. Yuri Ribeiro podpiął się do akcji ofensywnej i huknął w słupek. Od tego momentu to jednak Napoli przejęło inicjatywę, a fatalne błędy popełnił Josue. Portugalczyk najpierw sfaulował w polu karnym Piotra Zielińskiego, a sam Polak, przy akompaniamencie gwizdów, przywrócił remis. Na kwadrans przed końcem Josue powtórzył błąd, tym razem nieprzepisowo atakując Matteo Politano. Do piłki podszedł wprowadzony z ławki Dries Mertens i piękną panenką dał Petronopei prowadzenie. To całkowicie podłamało gospodarzy, którzy zostali jedynie tłem dla liderów Serie A. W 79. minucie Hirving Lozano wykończył jeszcze składną akcję drużyny, strzelając na 3:1, a w końcówce wynik ustalił Adam Ounas.

Legia podchodziła do tego spotkania w roli lidera, ale teraz Napoli przeskoczyło podopiecznych Marka Gołębiewskiego w tabeli. Jeżeli pojedynek Leicester ze Spartakiem nie zakończy się remisem, mistrzowie Polski spadną jeszcze niżej.