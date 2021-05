Villarreal w środowy wieczór w Gdańsku odniósł historyczny sukces. Po niesamowitej serii rzutów karnych w finałowym meczu Ligi Europy pokonał 11:10 Manchester United. W podstawowym czasie gry spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

W pierwszej połowie przewagę miały Czerwone Diabły, ale to Villarreal objął prowadzenie

Po zmianie stron Manchester United zdołał wyrównać, po czym przejął inicjatywę

Do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne. Zakończyły się one dopiero w jedenastej serii, gdy Geronimo Rulli obronił strzał Davida De Gei

Puchar Ligi Europy to pierwsze trofeum zdobyte przez drużynę Villarreal w historii

Defensywa Villarrealu na wagę pierwszego trofeum w historii

Od początku spotkania to Manchester United starał się dominować, zwłaszcza w posiadaniu piłki. Znacznie konkretniejsi byli jednak gracze Villarrealu. Przed upływem kwadransa po sprytnie rozegranym rzucie rożnym z bliska pomylił się Manu Trigueros. W 29. minucie było już 1:0. Z rzutu wolnego świetnie dośrodkował Dani Parejo. Gerard Moreno z łatwością uciekł Victorowi Lindeloefowi i zdołał trafić do bramki. Dobrze zorganizowana defensywa podopiecznych Unaia Emery’ego doprowadziła do zaledwie jednej groźnej okazji pod własną bramką. Już w doliczonym czasie gry po szybkiej akcji Masona Greenwooda piłka zmierzała do Edinsona Cavaniego, ale w ostatniej chwili to podanie wybił Raul Albiol.

Po zmianie stron Villarreal zdawał się przejmować inicjatywę, ale to szybko odbiło się czkawką. Po raz kolejny kluczowy okazał się stały fragment gry. Po kornerze jeden z obrońców hiszpańskiej ekipy wybił piłkę głową. W sporym zamieszaniu najlepiej odnalazł się Edinson Cavani, który wyrównał stan spotkania. Od tamtej pory Czerwone Diabły nabrały wiatru w żagle. Gracze Solskjaera mieli dwie stuprocentowe okazje, przy których jednak pomylili się Cavani i Marcus Rashford. Poza nimi, jednak, Hiszpanie trzymali zwarte szyki defensywne.

Niesamowita seria rzutów karnych!

Arbiter zarządził dogrywkę, ale ta nie przyniosła rozstrzygnięć. W serii rzutów karnych aż do jedenastej serii nikt się nie pomylił. Wszyscy zawodnicy z pola oddali perfekcyjne – lub bliskie perfekcji – strzały. Wreszcie, w pojedynku bramkarzy Geronimo Rulli najpierw wykorzystał swoją jedenastkę, a później obronił strzał Davida De Gei, pieczętując pierwsze trofeum w historii klubu Villarreal!