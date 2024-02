Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Europy? Znamy datę

IMAGO / JustPictures.ch Na zdjęciu: Losowanie Ligi Europy

Liga Europy wkracza w decydującą fazę

Po czwartkowych meczach w stawce zostanie 16 drużyn

Kiedy odbędzie się losowanie 1/8 finału?

Liga Europy: Kiedy losowanie 1/8 finału?

W czwartek (22 lutego) okaże się, jakie drużyny awansują do 1/8 finału Ligi Europy. Tam czeka już osiem ekip, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach i dzięki temu automatycznie uzyskały promocję do dalszego etapu. Są to:

Atalanta

Brighton

Bayer Leverkusen

Liverpool

Rangers

Slavia Praga

Villarreal

West Ham

Losowanie 1/8 finału Ligi Europy odbędzie się w piątek 23 lutego w siedzibie UEFA w Nyonie w Szwajcarii. Natomiast pierwsze mecze zaplanowano na 7 marca, rewanże tydzień później, 14 marca.

Zwycięzcy ośmiu dwumeczów awansują do ćwierćfinału, a losowanie tej rundy i półfinałów zaplanowano na 15 marca.

