IMAGO / CTK Photo Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma przegrała 0:2 ze Slavią Praga

Włoska drużyna straciła fotel lidera w grupie G

Jose Mourinho zabronił swoim piłkarzom udzielania wywiadów

Mourinho postawił piłkarzom zakaz

AS Roma nie będzie dobrze wspominać wyjazdu do Czech. Włoska drużyna sensacyjnie uległa gospodarzom, przegrywając 0:2 po bramkach Vaclava Jurecki oraz Lukasa Masopusta. Rozczarowany postawą swoich piłkarzy był Jose Mourinho. “The Special One” po zakończonym spotkaniu zabronił zawodnikom Romy udzielania wywiadów.

– “Decyzja o zabronieniu piłkarzom rozmów z prasą należy do mnie. Nikt z nich nie powinien rozmawiać z mediami. Andrea Belotti zrobił to od razu po meczu, ale nikt inny głosu nie zabierze. Nie ma nic więcej do powiedzenia poza tym, co powiem ja” – oświadczył Jose Mourinho.

Przed podopiecznymi portugalskiego szkoleniowca jeszcze dwa mecze w fazie grupowej Ligi Europy. Pod koniec listopada zagrają wyjazdowy mecz w Szwajcarii z miejscowym zespołem Servette. Na zakończenie w meczu na Stadio Olimpico zmierzą się z Sherrifem Tiraspol.

Zobacz także: Liga Europy – tabele