IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Raków Częstochowa w 4. kolejce Ligi Europy zagra na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona

Do tej pory mistrzowie Polski zdobyli tylko jeden punkt w fazie grupowej

Dosadnie o sytuacji mistrza Polski wypowiedział się Mateusz Rokuszewski, dziennikarz Canal+

Mateusz Rokuszewski nie spodziewa się wygranej Rakowa ze Sportingiem

Raków Częstochowa w sezonie 2023/2024 debiutuje w europejskich pucharach. Do tej pory weryfikacja przebiega bardzo boleśnie dla mistrzów Polski, bo po trzech meczach drużyna Dawida Szwargi ma na koncie zaledwie punkt.

Dosadnie o sytuacji Rakowa w rozgrywkach Ligi Europy wypowiedział się Mateusz Rokuszewski, który spodziewa się kolejnej lekcji futbolu w Lizbonie.

– Spodziewam się w Lizbonie kolejnej lekcji futbolu. To będzie już czwarta, ponieważ zaliczam do nich też pierwszy mecz ze Sportingiem, w której Portugalczycy – grając w osłabieniu – prezentowali bardzo dobry futbol w pierwszej połowie. Do takich lekcji trzeba podchodzić z pokorą – stwierdził dziennikarza Canal+.

– Oczywiście, rozumiem rozczarowanie Rakowem w fazie grupowej, ale na końcu jest to pierwszy sezon młodego polskiego trenera i już w premierowej przygodzie w Europie spełnił minimum przyzwoitości. Kogo obdarzyć kredytem zaufania, jeśli właśnie nie takiego szkoleniowca? Mówimy o tych lekcjach nie dlatego, żeby osłodzić sobie słabą grę Rakowa w grupie, tylko dlatego, że dla Szwargi to będzie doświadczenie, z którego wyniesie odpowiednie wnioski i dzięki którym będzie lepszym trenerem – ocenił.

