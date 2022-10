PressFocus Na zdjęciu: Granit Xhaka

Arsenal długo męczył się z obroną PSV Eindhoven, ale ostatecznie wygrał zaległy mecz czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Ładną bramkę na wagę awansu do fazy pucharowej strzelił Granit Xhaka.

Xhaka bohaterem, efektowny gol na wagę awansu

Arsenal wiedział, że jeśli wygra zaległe spotkanie z PSV Eindhoven, piłkarze będą mogli cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Od początku to Kanonierzy nadawali rytm, ale w ich grze brakowało konkretów. W 12. minucie Gabriel Jesus popisał się ładnym dryblingiem i podaniem, ale strzał Granita Xhaki nie stanowił zagrożenia. Chwilę później sam Brazylijczyk oddał uderzenie z dystansu, ale minęło słupek bramki gości. Do przerwy na tablicy widniał bezbramkowy remis.

Po zmianie stron obraz meczu się nie zmienił. Gospodarze dominowali i szukali otwierającego gola, ale podejmowali złe decyzje w kluczowych momentach. Walter Benitez popisywał się po uderzeniach Bukayo Saki i Jesusa. Arsenal dopiął swego dopiero w 71. minucie. Takehiro Tomiyasu pomknął prawym skrzydłem i dograł w centrum pola karnego, gdzie czyhał już Xhaka. Szwajcar uderzył wolejem słabszą nogą i wreszcie otworzył wynik.

W końcówce PSV mogło wyrównać za sprawą wprowadzonego z ławki Luuka de Jonga, ale ostatecznie Kanonierzy dotrzymali korzystny rezultat. Sprawia on, że londyńczycy są już pewni awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Od rozstawienia dzieli ich zaś zaledwie punkt. Jeżeli choć zremisują w Holandii za tydzień, wyjdą z pierwszego miejsca w grupie.