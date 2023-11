Probierz wycofał się z pomysłu. “Nie chcemy robić problemów trenerom”

fot. Imago/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz planował zorganizowanie w styczniu zgrupowania dla polskich ligowców

Ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, gdyż byłby on problematyczny dla klubów

Sztab reprezentacji Polski uda się do krajów, w których zimą polskie kluby będą się przygotowywać do rundy wiosennej

Probierz nie zorganizuje zgrupowania

Po zakończeniu eliminacji do Mistrzostw Europy Michał Probierz udzielił wielu wywiadów. W jednym z nich zdradził, że rozważa zorganizowanie zgrupowania dla piłkarzy, którzy na co dzień grają w polskich klubach. Miałoby się to odbyć na początku roku, kiedy w Ekstraklasie i I Lidze trwają przygotowania do drugiej części sezonu.

W niedzielnym programie Liga+ Extra Probierz przyznał, że finalnie taki pomysł nie zostanie zrealizowany. Zamiast tego, sztab reprezentacji Polski uda się do krajów, w których zgrupowania przeprowadza większość polskich klubów. Tam będą trwały obserwacje ligowców.

– Przemyśleliśmy to i nie chcemy robić problemów trenerom klubowym. Większość zawodników, których chciałem zobaczyć, była już w reprezentacji młodzieżowej. Niektórzy jadą do Turcji, inni do Hiszpanii. Rozmawiałem z dwoma trenerami, jak to widzą. Nie chcemy zatem sztucznie czegoś takiego szykować. My, jako sztab wybierzemy się do Turcji, by przyjrzeć się poszczególnym graczom. Chcemy się na tym skupić – wyjaśnił selekcjoner polskiej kadry.

Mini zgrupowanie dla piłkarzy z polskiej ligi w Turcji?

🗣️ Michał Probierz: "Przemyśleliśmy to. Nie chcemy robić problemu trenerom klubowym"



📺 Liga+Extra trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/DYVywsw0dC pic.twitter.com/TpBepAci4Z — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 26, 2023

