fot. PressFocus Na zdjęciu: Polska - Łotwa

Reprezentacja Polski do lat 21 odniosła we wtorkowy wieczór czwarte zwycięstwo w trakcie eliminacji do mistrzostw Europy do lat 21. Biało-czerwoni w pokonanym polu pozostawili Łotwę, zwyciężając 5:0 (3:0).

Polska – Łotwa: podopieczni Stolarczyka nie dali szans rywalom

Reprezentacja Polski opromieniona wygraną nad Niemcami (4:0) przystępowała do potyczki z Łotwą w ramach w eliminacji do mistrzostw Europy do lat 2:1. Biało-czerwoni przystępowali do potyczki w roli faworyta, mając szanse zbliżyć się do będących na czele w tabeli Niemców i Izraelczyków. Łotysze chcieli natomiast wrócić na zwycięski szlak po porażce z Węgrami (0:1).

W pierwszej połowie rywalizacji toczonej na stadionie w Krakowie zgodnie z oczekiwaniami warunki gry dyktowali podopieczni Macieja Stolarczyka. Następstwem tego były bramki zdobyte przez Adriana Benedyczaka, Łukasza Bejgera i Kacpra Śpiewaka. Pierwszy gol padł już w 31. minucie, gdy napastnik Parmy wykorzystał rzut karny podyktowany za faul podyktowany na nim samym.

Tymczasem tuż przed przerwę Biało-czerwoni zdobyli kolejne dwie bramki. Bejger wykorzystał dośrodkowanie Michała Skórasia, kierując piłkę do siatki po strzale głową. Śpiewak natomiast dobił strzał Kacpra kozłowskiego. Tym samym do przerwy reprezentacja Polski prowadziła 3:0, będąc zespołem zdecydowanie lepiej prezentującym się na boisku od rywali.

W drugiej połowie Biało-czerwoni wciąż byli zespołem aktywnym w ofensywie. Następstwem bardzo dobrej postawy polskiego zespołu były kolejne gole. Bramkę na 4:0 zdobył w 51. minucie Kacper Kozłowski, wyróżniając się stoickim spokojem przy wykończeniu akcji. Z kolei w 63. minucie ładnym strzałem z mniej więcej 15 metrów wynik rywalizacji na 5:0 ustalił Śpiewak.