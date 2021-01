Paulo Sousa: chcę widzieć zespół odważny i ambitny

Paulo Sousa półtora tygodnia temu został oficjalnie selekcjonerem reprezentacji Polski. Portugalczyk na stanowisku opiekuna Biało-czerwonych zastąpił Jerzego Brzęczka. Tymczasem w czwartkowe popołudnie 50-latek wziął udział w pierwszej konferencji prasowej dla polskich mediów. Poproszone zostały tematy modelu gry, osoby Roberta Lewandowskiego, a także oczekiwań względem zawodników.

Pualo Sousa to trener, który w karierze piłkarskiej wygrywał dwa razy Ligę Mistrzów. Raczej nie zapowiada się na to, aby miał kłopoty komunikacyjne, bo zna kilka języków. Portugalczyk w przeszłości był asystentem selekcjonera reprezentacji Portugalii. Zanim objął stery nad reprezentacją Polski, to prowadził między innymi Girondins Bordeaux, Tianjin Tianhai, czy ACF Fiorentinę. Rozmowę z polskimi dziennikarzami zaczął w nietypowy sposób, odwołując się do słów wielkiego Polaka śp. Jana Pawła II.

– Postaramy się zbudować naszą kadrę z nadzieją, wiarą i przekonaniem, że zwyciężymy. Przede wszystkim stwórzmy narodową rodzinę, która będzie wspierała kadrę w walce o tytuły – mówił Paulo Sousa w trakcie konferencji prasowej.

Taktyka ważna, ale nie najważniejsza

Pierwsze pytanie, które otrzymał Portugalczyk, dotyczyło ustawienia zespołu. Odpowiedź była nieco zaskakująca. – Kwestie taktyczne są ważne, ale nie najważniejsze. Zależy mi przede wszystkim na tym, jak zarządzać przestrzenią gry. Jakie zachowania piłkarze mają stosować na boisku, jakie mają mieć podejście do przeciwnika. Musimy podejmować decyzję na podstawie zawodników, których mamy do dyspozycji. Musimy im zaufać. Potrzebne jest zrozumienie, jak dany zawodnika gra i czego możemy się od niego spodziewać. Jest to potrzebne do tego, aby zespół wiedział, jakie ma warianty gry – mówił portugalski szkoleniowiec.

W środę Paulo Sousa spotkał się z kapitanem Biało-czerwonych. Portugalczyk ujawnił swoje odczuciu po spotkaniu z najlepszym piłkarze według FIFA za 2022 rok. – Chciałem zobaczyć w oczach Roberta Lewandowskiego pasję i zaangażowanie, mając na myśli występy w reprezentacji Polski. Zobaczyłem to. Robert Lewandowski to lider i przywódca zespołu. Bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć sportowy ogień u niego. Jest gotowy na to, aby motywować resztę piłkarzy do osiągania najwyższych celów, przekraczając kolejne bariery, daje przykład i motywację pozostałym piłkarzom – zaznaczył 50-latek.

Selekcjonera planuje rozmowy z trenerami młodzieżówek

Paulo Sousa, zadeklarował jednocześnie, że ma w planach baczniejsze przyglądanie się polskiej ekstraklasie. Ponadto dał do zrozumienia, że chce wyciągać wnioski na temat młodych piłkarzy między innymi po rozmowach z selekcjonerami młodzieżowych reprezentacji Polski.

– Większość piłkarzy gra w Niemczech, Anglii czy we Włoszech. Są to ligi, które od dłuższego czasu obserwuję. Zacząłem także przyglądać się polskiej lidze. Chcę też spotkać się z trenerem reprezentacji Polski U-21 Maciejem Stolarczykiem, aby mieć szerszy ogląd sytuacji, jak to jest z młodszymi zawodnikami. Myślę, że porównanie mojej wiedzy z wiedzą trenera młodzieżowej reprezentacji może być bardzo. Dzięki temu będę mógł zobaczyć, kto z tej drużyny także może nam pomóc w pierwszej reprezentacji. Obecnie mamy 8-10 zawodników, którym przyglądamy się z polskiej ligi i 1-3 zawodników z kadry U-21. Zobaczymy, jak sobie będą dalej radzić – powiedział Sousa.

Jeden z dziennikarzy zapytał wprost, jakie nowy selekcjoner ma zdanie na temat Piotr Zielińskiego. O ile w przypadku Lewego portugalski trener się wypowiedział, to na temat pomocnika SSC Napoli udzielił wymijającej odpowiedzi. – Jeśli chodzi o zawodników, będę odpowiadał na wszystkie pytania, jakie mi zostaną zadane. Wolałbym jednak to robić po tym, jak będę już po spotkaniu z piłkarzami. W przypadku Roberta Lewandowskiego zrobiłem wyjątek, ale wynika to z tego, że to kapitan zespołu i zawodnik, z którym znałem się już wcześniej. Od Piotra Zielińskiego i wszystkich innych zawodników oczekuje w każdym razie tego, aby brali udział w procesie rozwoju drużyny – mówilł były opiekun Girondins Bordeaux.

Ronaldo vs Lewandowski, kto lepszy?

Paulo Sousa został tez poproszony o porównanie Cristiano Ronaldo z Robertem Lewandowski. Portugalczyk nie miał z tym kłopotu. – Robert Lewandowski jest obecnie najlepszy na świecie. Jego kariera rozwija się znakomicie. Jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, to on jest już legendą, ale zarówno on jak i Robert potrzebują za sobą zespołu – przekonywał Portugalczyk.

Paulo Sousa, debiut w roli opiekuna reprezentacji Polski zaliczy już 25 marca, gdy Biało-czerwoni zmierzą się z Węgrami. Trzy dni później Portugalczyk zaliczy swoje pierwsze spotkanie w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Tymczasem marcowe zgrupowanie zamknie starcie z Anglikami.