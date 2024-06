fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz podsumował spotkanie Polska – Austria

Reprezentacja Polski po dwóch spotkaniach w fazie grupowej mistrzostw Europy ma wciąż zero punktów. W pierwszej kolejce Biało-czerwoni przegrali z Holandią (1:2). Z kolei w starciu z Austrią drużyna Ralfa Rangnicka wygrała różnicą dwóch trafień (3:1). Na temat postawy ekipy Michała Probierza z Das Team i nie tylko wypowiedział były selekcjoner reprezentacji Polski.

– Wrócę do tego, co mówiłem przed turniejem. Są mecze, które możesz wygrać i łatwiejszym dla nas meczem było starcie z Holandią, przed którym wszyscy nas skreślali. Nie było ciśnienia. Zrobiliśmy dobre wrażenie, punktów z tego nie było. Dzisiejszy mecz był z cyklu spotkań, które trzeba wygrać. Nie wygrywasz takiego meczu, to jest bardzo trudno. To, co mówiłem o atmosferze – przed chwilą wszystko było fajnie, zaraz wszystko może być odwrotnie – mówił Czesław Michniewicz w rozmowie z Kanałem Zero cytowanej przez Weszlo.com.

– Jest kilka dobrych rzeczy, ale myślę, że Michał Probierz ma też świadomość tego, gdzie mogą być problemy, bo tak naprawdę on dopiero teraz przekonuje się, jako selekcjoner, na jakim poziomie funkcjonują zespoły w Europie. Wcześniejsze mecze, z Walią czy z Estonią, to nie były jakieś tuzy europejskiej piłki – dodał trener.

Kolejne spotkanie na Euro 2024 reprezentacja Polski rozegra we wtorek. Wówczas zmierzy się w Dortmundzie z Francją. Mecz zacznie się o godzinie 18:00.

