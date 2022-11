PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz i Krystian Bielik wzięli udział w konferencji prasowej przed jutrzejszym spotkaniem towarzyskim z Chile. Początek meczu w środę 16 listopada o godzinie 18:00.

Czesław Michniewicz i Krystian Bielik odpowiedzieli na pytania dziennikarzy

Konferencja prasowa poprzedzała jutrzejsze spotkanie przeciwko Chile

Selekcjoner “Biało-Czerwonych” uważa, że środowy sparing jest ważny

“Nikt nie narzeka na poważniejsze urazy”

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz oraz Krystian Bielik wzięli udział w konferencji prasowej przed sparingiem z Chile. Opiekun “Biało-Czerwonych” zapewnił, że aktualnie żaden z naszych piłkarzy nie narzeka na poważniejsze urazy, co jest bardzo dobrą informacją przed zbliżającym się mundialem w Katarze.

Początek spotkania towarzyskiego Polska – Chile na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie w środę 16 listopada o godzinie 18:00. Dla naszej kadry narodowej będzie to ostatni test przed wylotem na mistrzostwa świata, które startują już 20 listopada. Pierwsze starcie “Biało-Czerwonych” na turnieju w Katarze odbędzie się we wtorek 22 listopada o godzinie 17:00, a rywalem podopiecznych Czesława Michniewicza będzie Meksyk.

– Mecz z Chile jest ważny. W szczególności, że gramy u siebie i przed mistrzostwami świata. Przeciwnik jest wymagający i odpowiedni na ten moment. Sposób grania będzie podobny, jak Meksyku. Podobny, ale nie ten sam. Ryzyko kontuzji jest zawsze, ale o tym nie myślimy. Mamy grupę zawodników, do których jesteśmy przekonani. Ale są też tacy, którzy mieli problemy z grą, to szansa dla nich – powiedział Czesław Michniewicz.

– Pięciu zawodników nie biorę pod uwagę na mecz z Chile. Nikt nie narzeka na poważniejsze urazy. Michał Skóraś nie weźmie udziału w meczu z Chile, chcemy o niego zadbać po urazie w klubie. Będzie trenował indywidualnie. Chcemy go przygotować do piątkowego treningu. Michała Skórasia nie będzie w kadrze meczowej, więc to stwarza możliwość, że Kacper Tobiasz znajdzie się w kadrze na Chile. To też nagroda dla niego – dodał selekcjoner.

Sprawdź treści na naszym kanale: Skarb Tetryków na MŚ 2022

– W Katarze będziemy pracować nad stałymi fragmentami gry. Mamy takich zawodników, jak Krystian Bielik, który strzelił bramkę z Belgią w meczu EURO U-21. Mamy pomysł i dobrych piłkarzy. Będziemy przygotowani. Nasze ustawienie na Meksyk nie będzie różne niż to, jak wcześniej graliśmy. Potrafimy się płynnie dostosować do momentu meczu. Nie przywiązuję się do jednej formacji, to nasza siła – zakończył Michniewicz.

Zobacz również: Mecze Polski na MŚ 2022

– Dobrze być z powrotem, widzieć chłopaków i być w tym wąskim gronie. Mecz z Chile, jeżeli zagram od pierwszej minuty, traktuję jako kolejny mecz dla siebie i kadry, podchodzę do niego, jak do każdego innego meczu. Chcę pokazać swoje możliwości. Atmosfera jest bardzo dobra. Wszyscy są bardzo pozytywnie nastawieni do tego, co nas czeka – przyznał Krystian Bielik.

– Uważam, że jestem w dobrej formie, ale to trener będzie decydował o wyjściowej jedenastce. Zawsze jednak powtarzam, że nigdy trenera nie zawiodłem i wierzę, że w tym spotkaniu pojawię się w pierwszym składzie. Nie wiem, ile osób zbierze się na lotnisku, ale będzie to dla nas miłe, dostaniemy dodatkowego kopniaka. Wierzę, że to nam doda siły i w Katarze energię otrzymaną od kibiców przełożymy na boisko – stwierdził pomocnik Birmingham City.