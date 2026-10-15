CBA weszło do siedziby PZPN. W tle miliony złotych

PZPN znalazł się w centrum zainteresowania służb. Jak informuje Onet, agenci CBA weszli do siedziby związku, aby zabezpieczyć dokumenty dotyczące współpracy z firmą Publicon Sport.

fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Prokuratura sprawdza możliwe straty

PZPN potwierdził, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w warszawskiej siedzibie federacji przy ulicy Bitwy Warszawskiej. Interwencja dotyczyła umowy zawartej z agencją odpowiedzialną za obsługę sponsorską związku. Przedstawiciele piłkarskiej centrali przekazali Onetowi, że udostępnili wszystkie wymagane dokumenty, a czynności służb zakończyły się bez zakłóceń.

Postępowanie dotyczy warunków finansowych współpracy z Publicon Sport, która rozpoczęła się w 2023 roku. Jak informował wcześniej TVN24, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu, a także prowizje od kontraktów sponsorskich. Wątpliwości miały dotyczyć również wynagrodzeń za umowy, przy których zawarciu agencja rzekomo nie uczestniczyła.

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Śledztwo wszczęto pod koniec sierpnia 2026 roku. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota bada podejrzenie niegospodarności i wyrządzenia PZPN szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Jej wartość oszacowano na co najmniej cztery miliony złotych. Samo prowadzenie postępowania nie oznacza jednak przesądzenia o czyjejkolwiek winie.

Koniec współpracy w przyszłym roku

Władze związku wcześniej odpierały zarzuty dotyczące niekorzystnych warunków umowy, argumentując, że wybór agencji przełożył się na wzrost przychodów marketingowych. W styczniu 2026 roku zdecydowano jednak, że kontrakt nie zostanie przedłużony. Obowiązująca umowa wygaśnie 31 lipca 2027 roku, a bez tej decyzji mogłaby zostać automatycznie przedłużona aż do 2032 roku.