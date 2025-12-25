Motor Lublin wybrał cel transferowy. Klub szykuje przebudowę

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Lewy obrońca priorytetem dla Motoru

Motor Lublin po rundzie jesiennej w PKO BP Ekstraklasie plasuje się na 11. miejscu w tabeli. W dziewięciu meczach u siebie zespół Mateusza Stolarskiego odniósł zaledwie dwa zwycięstwa, a aż sześć spotkań zakończyło się remisem. Obok Wisły Płock, Motor był jedną z drużyn, które najczęściej dzieliły się punktami.

Z informacji portalu Transfery.info wynika, że sztab szkoleniowy coraz wyraźniej sygnalizuje potrzebę wzmocnienia lewej strony defensywy. W obecnym kształcie kadry na tej pozycji występuje Filip Luberecki, który jesienią rozegrał 16 meczów. 20-latek jest w Motorze od stycznia 2023 roku.

Nowy lewy defensor miałby nie tylko wzmocnić linię obrony, ale także dać zespołowi więcej możliwości ofensywnych. Styl gry preferowany przez Stolarskiego wymaga od bocznych obrońców dużej intensywności, aktywności w pressingu oraz częstego włączania się w akcje ofensywne. Kluczowe będzie dopasowanie zawodnika do filozofii zespołu.

Zimowe wzmocnienia mają pomóc Motorowi ustabilizować formę i poprawić wyniki w rundzie wiosennej. Niedawno pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu Luką Zahoviciem z Górnika Zabrze. Napastnik w pierwszej części sezonu strzelił jednego gola w sześciu ligowych meczach. Runda wiosenna dla Motoru rozpocznie się od domowego starcia z Pogonią Szczecin w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.