Legia Warszawa w hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Wisłą Kraków. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:15 na stadionie przy Łazienkowskiej. Oto składy na mecz Legia - Wisła.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Oficjalne składy na mecz Legia – Wisła

Legia Warszawa i Wisła Kraków po pierwszym etapie sezonu w Ekstraklasie są w gronie czterech najlepszych drużyn w lidze. W tabeli dzielą ich zaledwie dwa punkty. W niedzielę (11 października) obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Emocji na pewno nie zabraknie. Dodatkowo przed spotkaniem głośno było ws. zamknięcia sektora gości na obiekcie stołecznego klubu, za co PZPN ukarał ich finansowo.

Marek Papszun w wyjściowej jedenastce zdecydował się postawić na sprawdzonych zawodników. Między słupkami zagra oczywiście Otto Hindrich, a przed nim wystąpi tercet stoperów w składzie Piątkowski, Augustyniak i Deziel Junior. Druga linia została zestawiona z takich graczy jak Wszołek, Kapustka, Szymański i Chodyna. Z kolei w ataku zobaczymy młodego Szczepaniaka, Zjawińskiego i rosłego Rafała Adamskiego.

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W przypadku składu Wisły Kraków trudno mówić o niespodziankach. Jop posłał do boju możliwie najlepsze zestawienie. Łubik w bramce, Krzyżanowski, Grujcić, Uryga i Giger w obronie. Druga linia to Duda, Igbekeme, Duarte, Ertlthaler i Bozić, a na szpicy oczywiście Angel Rodado.

Oficjalne składy na mecz Legia Warszawa – Wisła Kraków:

Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Deziel Jr – Wszołek, Kapustka, Szymański, Chodyna – Szczepaniak – Zjawiński, Adamski

Wisła: Łubik – Giger, Uryga, Grujcić, Krzyżanowski – Duda, Igbekeme, Duarte, Ertlthaler, Bozić – Rodado

Początek meczu Legia – Wisła już o godzinie 20:15.