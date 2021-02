Tottenham Hotspur – Chelsea to mecz, który przykuwa dzisiaj uwagę wszystkich, nie tylko kibiców Premier League. Podopieczni Thomasa Tuchela przystąpią do tej potyczki w nieco lepszych nastrojach, bo ostatni mecz wygrali. Z kolei drużyna Jose Mourinho chce wrócić na zwycięski szlak po dwóch porażkach z rzędu. Jak szanse obu drużyn widzą bukmacherzy? O tym poniżej.

Tottenham i Chelsea to sąsiedzi w ligowej tabeli, legitymujący się dokładnie takim samym dorobkiem punktowym, liczącym 33 punkty. The Spurs w trakcie trwającej kampanii w lidze angielskiej rozegrali jednak jedno spotkanie mniej. W każdym razie bilans obu teamów, jeśli chodzi o zwycięstwa i remisy, jest dokładnie taki sam. Obie londyńskie drużyny zanotowały dziewięć zwycięstw i sześć remisów.

Derby Londynu, czyli spodziewamy się świetnego meczu

Chelsea w czwartkowy wieczór rozegra trzecie spotkanie pod batutą Thomasa Tuchela. Jak na razie Niemiec zanotował bezbramkowym remis z Wolves i zwycięstwo 2:0 nad Burnley. The Blues są zatem od dwóch meczów bez porażki w lidze. Gorzej wygląda sytuacja w Tottehamie, który ostatnio schodził z placu gry na tarczy po starciach z Liverpoolem (1:3) i Brighton (0:1).

Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowały na to starcie ciekawą ofertę, która liczy łącznie 116 różnego rodzaju zakładów. Faworytem dzisiejszej potyczki według analityków bukmacherskich są goście. Kurs na zwycięstwo Chelsea wynosi 2,22. Z kolei szanse na to, że górą będzie jednak zespół Jose Mouriho, zostały oszacowane na 3,55.

Warto zaznaczyć, że w sześciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami w lidze angielskiej trzykrotnie górą była Chelsea, dwa razy wygrywał Tottenham, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Właśnie w ostatnim boju między obiema ekipami miał miejsce podział punktów. Spotkanie zakończyło się rezultatem 0:0. Ciekawostką jest fakt, że przed listopadowym starciem zdaniem bukmacherów również faworytem byli zawodnicy The Blues.

Mecz będzie transmitowany “na żywo” w polskiej telewizji. Z pojedynku Tottenham – Chelsea transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Sport.

Oferta bukmacherska na mecz Tottenham – Chelsea

Zdaniem ekspertów Fortuny najbardziej prawdopodobny wynik w dzisiejszych derbach to 1:1. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi 5,80. Z kolei największe szanse na zdobycie bramki mają u gospodarzy Son oraz Carlos Vinicus. Kurs na to, że Koreańczyk strzeli gola, wynosi 3,00. Z kolei wariant z Brazylijczykiem został oszacowany na 3,30.

Mniej można zarobić, jeśli wytypuje się na strzelców goli takich zawodników jak: Tammy Abraham, Olivier Giroud, czy Timo Werner. Na każdego z wymienionych kurs na to, że strzelą gola, wynosi mniej niż 3,00. W związku z tym, że mamy do czynienia ze starciem derbowym, to można się spodziewać walki. Zatem ciekawą opcją jest zakład dotyczący tego, która z drużyn będzie miała więcej żółtych kartek. Kurs na to, że góra pod tym względem będzie Tottenham, wynosi 2,64. Tymczasem wariant na triumf Chelsea, kształtuje się w wysokości 2,30.

Pozostałe ciekawe kursy w Fortunie na mecz Tottenham Hotspur – Chelsea w Premier League:

Chelsea wygra obie połowy – 6,40

Obie drużyny strzelą gola w I połowie – TAK – 4,40

Dokładna liczba goli – 0 – 8,70

Gol w obu połowach – TAK – 1,70

Obie drużyny strzelą gola – TAK – 1,78

Rzut karny – TAK – 3,20

