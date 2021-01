Serie A, LaLiga i Bundesliga z weekendem bez podatku w forBET

forBET przygotował niespodziankę dla graczy obstawiających rozgrywki Serie A, La Ligi i Bundesligi. W najbliższy weekend zakłady AKO u tego bukmachera można będzie stawiać bez podatku. Dzięki promocji wygrane mogę być więc o 12% większe.

W promocji udział biorą kupony AKO z minimum 3 zdarzeniami i kursem minimalnym 1.30. Promocja jest aktywna w weekend 9 – 10 stycznia.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Najciekawsze spotkania weekendu

Weekend piłkarski zapowiada się całkiem ciekawie. Znajdzie się więc przynajmniej kilka spotkań do stworzenia zakładu AKO umożliwiającego skorzystanie z promocji forBET. W Serie A ciekawe zapowiada sobotnie się starcie Milanu z Torino. Gospodarze po porażce w prestiżowym meczu z Juventusem z pewnością zagrają o 3 punkty. Czy mimo zmęczenia uda się im wygrać?

W Bundeslidze bardzo ciekawie zapowiada się natomiast mecz Borussi Dortmund z RB Lipsk. Czy po zmianie trenera w Dortmundzie zespół jest już gotowy do rywalizacji z tak trudnym rywalem? W Hiszpanii poza meczami Realu i Barcelony hitem kolejki będzie starcie Atletico Madryt z Athletic Bilbao.

ZASADY PROMOCJI

1. Organizatorem promocji jest forBET Zakłady Bukmacherskie.

2. Promocja ważna jest tylko dla klientów zarejestrowanych na stronie forBET.

3. Promocja obowiązuje od dnia 09.01.2021 godz. 00:00 do dnia. 10.01.2021 godz. 23:59.

4. Na kuponie muszą znajdować się min. 3 zdarzenia – kurs każdego pojedynczego zdarzenia nie może być niższy niż 1.30.

5. Wszystkie zdarzenia na kuponie muszą pochodzić z oferty przedmeczowej LaLiga, Serie A i/lub Bundesligi.

6. Współczynnik kuponu zmieni się automatycznie na 1.0 jeżeli kupon zostanie zagrany zgodnie z zasadami promocji.

7. Promocja obowiązuje na stronie komputerowej, stronie mobilnej, aplikacji (Android i iOS) oraz na terminalach w punktach naziemnych.

8. W promocji nie biorą udziału kupony zagrane za środki bonusowe oraz zakłady systemowe.

9. W promocji nie biorą udziału zakłady długoterminowe.

10. Promocja nie łączy się z promocją „14 dni gry Bez Podatku” z Pakietu Powitalnego.

11. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych Graczy z niniejszej promocji lub dopuszczających do udziału w promocji.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie promocji w dowolnym czasie.