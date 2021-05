Robert Lewandowski – rekord Muellera o krok. Kursy bukmacherskie

W sobotnie popołudnie oczy polskich kibiców skierowane będą na niemieckie boiska, gdzie próbę pobicia legendarnego rekordu Gerda Muellera podejmie Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium, aby tego dokonać potrzebuje dwóch goli w dwóch ostatnich spotkaniach obecnego sezonu. W sobotę mistrzowie Niemiec z Lewandowskim składzie zagrają na wyjeździe z Freiburgiem. Sprawdzamy jakie kursy oferują bukmacherzy.

Czy Robert Lewandowski pobije rekord Muellera?

Ustanowiony w sezonie 1971/72 przez Gerda Muellera i wynoszący 40 rekord pod względem liczby bramek zdobytych w jednym sezonie wydawał się nie do pobicia. Teraz na wyciągnięcie ręki ma go Robert Lewandowski, który w obecnym sezonie 39 razy trafił do siatki rywali. Do końca sezonu Bayern Monachium rozegra jeszcze dwa ligowe spotkanie – w najbliższą sobotę na wyjeździe z Freiburgiem oraz 22 maja u siebie z Augsburgiem. Nie ma wątpliwości, że reprezentant Polski sprawę rekordu będzie chciał zamknąć już przy pierwszej okazji i jest to bardzo realne.

Lewandowski, który jeszcze niedawno przez kilka tygodni pauzował z powodu kontuzji kolana, jest na finiszu obecnego sezonu w świetnej formie. Potwierdził to przed tygodniem, kiedy trzykrotnie trafił do siatki Stuttgartu.

Świetne statystyki Lewandowskiego

Teraz potrzebuje tylko dwóch trafień, a biorąc pod uwagę statystyki jego występów przeciwko najbliższym rywalom, wydaje się to formalnością. Na boiskach niemieckiej Bundesligi Lewandowski rozegrał przeciwko Freiburgowi 17 spotkań i zdobył 18 bramek (w tym 10 spotkań i 8 goli w barwach Bayernu). Warto tutaj również zaznaczyć, że do bramki sobotniego rywala trafiał w każdym z pięciu ostatnich pojedynków. Jeszcze lepiej wyglądają statystyki występów polskiego napastnika przeciwko Augsburgowi, z którym do tej pory przyszło mu rywalizować 16 razy. Zdobył w tych meczach aż 20 goli. Biorąc pod uwagę tylko występy w zespole Bayernu zaliczył 10 spotkań i 13 bramek.

Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowała szereg zakładów związanych ze walką Lewandowskiego o pobicie rekordu Gerda Muellera. Aktualnie kurs na sukces Polaka w tym względzie i zdobycie przez niego przynajmniej 41 bramek w obecnym sezonie wynosi 1.50.

Czy Robert Lewandowski pobije rekord Gerda Muellera? Kursy bukmacherskie na pobicie rekordu przez Roberta Lewandowskiego Fortuna 1.50 Tak 2.45 Nie Czytaj recenzję Recenzja Graj! Kursy aktualne na 14.05.2021 09:39

To jednak nie wszystko co przygotowała Fortuna. U jednego z największych polskich bukmacherów możemy również postawić na sposób, w jaki Lewandowski zdobędzie swojego 41. gola w tym sezonie. Trafienie głową wycenione zostało na 4.50, natomiast efektowny strzał przewrotką na 40.00. Poniżej prezentujemy kursy na wszystkie dostępne zakłady.

Jak padnie 41. gol Lewandowskiego?

4.50 – po strzale głową

8.00 – po strzale zza pola karnego

14.00 – po strzale bezpośrednio z rzutu wolnego

7.00 – po strzale z rzutu karnego

500.00 – po strzale z własnej połowy

100.00 – po strzale z “rabony”

40.00 – po strzale przewrotką

15.00 – po strzale piętką

20.00 – po strzale nożycami

5.50 – po odbiciu od poprzeczki

4.50 – po odbiciu od słupka

8.00 – celebrując strzelenie 41. gola ściągnie koszulkę

Fortuna nie jest jedynym bukmacherem, który w swojej ofercie ma zakłady związane z tym wydarzeniem. Kursy innych bukmacherów na rekord Lewandowskiego w serwisie zagranie.com.

Fortuna Aż do 2230 zł Bonus do 2000zł + zakład bez ryzyka 210zł + freebet 20zł +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg Bierz bonus od bukmachera! Odbierz bonus do Fortuny!

Kurs 4.00 na bramkę Lewandowskiego w Superbet

Atrakcyjną promocję z tej okazji przygotował również Superbet zakłady bukmacherskie, który oferuje kurs 4.00 na bramkę Roberta Lewandowskiego w najbliższym meczu z Freiburgiem. Oferta jest skierowana do nowych użytkowników, którzy w dniach 14-15 maja zarejestrują konto za pośrednictwem linku znajdującego się na naszej stronie, a następnie postawią swój pierwszy pojedynczy zakład na trafienie Lewandowskiego. Stawka zakładu musi wynieść od 10 do 100 złotych (bez podatku obrotowego).

Uzyskany bonus, który jest różnicą pomiędzy kursem, na który został postawiony zakład, a podwyższoną jego wartością do 4.00, podlega obrotowi za łączą stawkę odpowiadającą 3-krotności jego wartości.

Superbet 4.0 Lewandowski zdobędzie bramkę w meczu z Freiburgiem Zagraj!

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.