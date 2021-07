Już w najbliższy weekend czekają nas emocje związane ze startem nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Bukmacher Betfan wraca także z cieszącą się dużym zainteresowaniem dość nietypową promocją, w której do podziału jest 100 tysięcy złotych. Główną nagroda zostanie podzielona wśród osób, które nie trafią wszystkich dziewięciu spotkań rozgrywanych w polskiej ekstraklasie w najbliższy weekend.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Zasady tej promocji są bardzo proste, ale postaramy się je przybliżyć. Przede wszystkim należy mieć zarejestrowane konto w BETFAN zakłady bukmacherskie. W tym momencie warto pamiętać w wpisaniu BETFAN kod promocyjny: GOALBONUS, dzięki czeku można uzyskać na start kilka atrakcyjnych bonusów.

Zakład bez ryzyka do 600zł + EURO freebet 50zł Poleca Mariusz Pudzianowski Odbierz bonus powitalny! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Promocja Betfan – pula nagród 100,000 zł

Teraz przechodzimy do warunków promocji “Nie traf ekstraklasy”. Aby stworzyć sobie szansę na zgarnięcie 100 tysięcy złotych należy zagrać za dokładnie 29 złotych kupon tylko i wyłącznie na wszystkie 9 spotkań 1. kolejki PKO Ekstraklasy z oferty dot. promocji “Nie traf Ekstraklasy” (nie jest to oferta główna!)

Jeżeli nie trafisz… wygrasz! Pula 100 tysięcy złotych zostanie podzielona wśród osób, które nie trafią wszystkich dziewięciu spotkań Ekstraklasy. BETFAN przygotował również bonusy dla tych osób, które na postawionych kuponach trafią jeden lub dwa mecze. Ich wysokość wynosi odpowiednio 50 i 10 złotych.

Promocja obowiązuje do 23 lipca do godziny 18:00. Każdemu graczowi przysługuje tylko jeden kupon. W przypadku zagrania większej ich liczby do promocji zakwalifikowany zostanie tylko pierwszy z nich.

Uzyskane w ramach tej promocji środki bonusowe podlegają obrotowi przed ich wypłatą. Warunki obrotu są bardzo proste. Aby przenieść środki na konto główne należy obrócić bonusem jednokrotnie, grając kupon lub kupony AKO z co najmniej 3 zdarzeniami i z ogólnym kursem kuponu nie mniejszym niż 3.8. Bonus na koncie jest aktywny przez 7 dni.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.