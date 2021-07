Liga Konferencji: 10 zł za bramkę Śląska – promocja LV BET

Śląsk Wrocław rozegra dzisiaj rewanżowe spotkanie pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy z Paide Linnameeskond. Drużyna prowadzona przez Jacka Magiera uważana jest wręcz za murowanego faworyta do zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Do drugiego spotkania, które rozegra przed własną publicznością drużyna Śląska przystąpi z zaliczką w postaci zwycięstwa 2:1 w pierwszym meczu, który rozegrany został w estońskiej Parnawie. Zdaniem bukmacherów wrocławianie nie powinni mieć problemów z odniesieniem wygranej również w rewanżu, a co za tym idzie awansem do kolejnej rundy.

Kursy na wygraną Śląska w rewanżowym spotkaniu u polskich legalnych bukmacherów kształtują się w okolicy 1.25. Na wygraną gości niektóre firmy ofertują kursy przekraczające 10.00.

10 zł za każdą bramkę Śląska od LV BET

LV BET zakłady bukmacherskie, które niedawno zostały sponsorem głównym Śląska Wrocław, z okazji rewanżowego spotkania przygotowały dedykowaną promocję – 10 zł bonusu za każdego gola drużyny Jacka Magiery. Jeżeli wrocławianie wygrają w czwartkowym spotkaniu 2:0, otrzymasz bonus w wysokości 20 zł. Co trzeba zrobić?

Wystarczy postawić pojedynczy zakład przedmeczowy za minimum 50 zł z kursem minimalnym 1.50 na mecz Śląska z Paide. To wszystko!

Czwartkowe spotkanie Śląsk – Paide rozegrane zostanie 15 lipca 2021 roku o godzinie 21:00.

Pakiet powitalny 3333 zł i darmowy zakład 20 zł Atrakcyjny bonus powitalny Odbierz! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg