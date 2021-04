Już w sobotę 60 gala organizacji KSW! W walce wieczoru o pas kategorii ciężkiej dojdzie do rewanżu na linii De Fries vs Narkun. Czy Polak zostanie podwójnym mistrzem KSW? Odpowiedź na to pytanie już w sobotę, a teraz zapraszamy na krótkie analizy poszczególnych pojedynków, a także zakład specjalny od Fortuny!

Tutaj znajdziesz pełną rozpiskę całej gali, kartę walk, a także konkretne KSW 60 typy i kursy bukmacherskie.

Fortuna 4.00 Walka Ugonoh-Samociuk zakończy się przez K.O/T.K.O i Ziółkowski i de Fries zwyciężą Sprawdź

70,3 kg: Marian Ziółkowski vs Maciej Kazieczko – o pas kategorii lekkiej

Co-main eventem gali jest długo wyczekiwane starcie pomiędzy “Golden Boyem”, a zawodnikiem poznańskiego Ankosu. Obaj zawodnicy mieli zmierzyć się ze sobą na KSW 54 o miano pretendenta do pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej, jednak wówczas Ziółkowski został przesunięty do walki wieczoru, gdzie dał wyrównane starcie z Mateuszem Gamrotem. Po przejściu “Gamera” do federacji UFC, zwakowany pas został zdobyty przez Ziółkowskiego po zwycięstwie z Romanem Szymańskim. Nadchodzące starcie z Maciejem Kazieczką (który ma na swoim koncie serię 4 wygranych z rzędu!) będzie jego pierwszą obroną.

KSW 60 – 120,2 kg: Izu Ugonoh vs Marek Samociuk

Trzeba przyznać, że wokół występu Izu jest najgłośniej, a to z uwagi na fakt, że ciągle zmieniają się jego rywale. Marek Samociuk to już… trzeci oficjalny przeciwnik Ugonoha na gali KSW 60. Kontuzja Thomasa Narmo i choroba Uğur Özkaplana sprawiła, że życiową szansę dostał Marek Samociuk, triumfator turnieju na gołe pięści – Wotore.

65,8 kg: Michał Sobiech 4-0 (3 KO) vs Patryk Kaczmarczyk (6-0, 1 KO, 2 Sub)

Mimo że obaj dopiero debiutują dla największej organizacji w Polsce, branża MMA zna ich doskonale. Michał Sobiech to uczestnik programu “Tylko Jeden”, z którego jednak musiał się wycofać w wyniku doznanej kontuzji. Patryk Kaczmarczyk to odkrycie roku 2020. Przedstawiany jest jako przyszła gwiazda polskiego MMA. Ktoś po tej gali straci zero w rekordzie!

83,9 kg: Aleksandar Ilić vs Adrian Dudek

Chorwacki “Joker” przywita w klatce debiutującego Adriana “Banana” Dudka. Polak zasłynął jednym z najszybszych nokautów w historii polskiego MMA. Tym razem Dudek wchodzi na zastępstwo zaledwie tydzień przed walką do dysponującego dużo lepszymi warunkami fizycznymi i bardziej doświadczonego zawodnika.

65,8 kg: Krzysztof Klaczek vs Vojto Barborik

Krzysztofa Klaczka w klatce nie widzieliśmy od ponad dwóch lat. “The Cage Master” powraca, by zmierzyć się ze Słowakiem Vojto Barboríkiem. Wiele osób mówi o ogromnym potencjale, jaki drzemie w Barboriku, jednak jak dotąd żaden solidny zawodnik tego potencjału nie zweryfikował. Klaczek będzie najcięższym wyzwaniem w karierze Słowaka.

52,2: kg Aleksandra Rola vs Karolina Wójcik

Jak dotąd żadna fighterka nie zdominowała swojej dywizji. Taka okazja będzie na tej gali, bo obie panie jak najbardziej mają do tego predyspozycje. Rola swoją ostatnią walkę stoczyła w formule na gołe pięści, co najważniejsze ją wygrała. Sukcesu z Bare Knuckle nie będzie jednak łatwo przenieść do klatki, bo Wójcik to doświadczona zawodniczka.

80 kg: Kacper Koziorzębski vs Ion Surdu

Jak dotąd Koziorzębski zapewniał nam naprawdę mocne doznania. Jego walki obfitowały w agresję i dynamikę, co Koziorzębski przypłacał brakiem kondycji w późniejszej fazie walki. Naprzeciwko efektownego Polaka stanie Rumun – Ion Surdu, dla którego będzie to druga walka w KSW. Surdu obecnie trenuje w poznańskim Ankosie i wiele wskazuje na to, że chciałby zostać w KSW na dłużej.

61,2 kg: Jakub Wikłacz vs Patryk Surdyn

Pierwsze starcie gali nie odbiega zbytnio od zestawień na szczycie karty pod kątem sportowym. Co więcej, to właśnie to zestawienie budzi bardzo dużo kontrowersji co do rezultatu i jego przebiegu. Obaj zawodnicy są młodzi i perspektywiczni… Jeden z nich przegra w KSW po raz drugi z rzędu.