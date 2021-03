KSW 59 – zapowiedź gali i analizy od Zagranie!

KSW 59 zbliża się wielkimi krokami! Na gali najlepszej polskiej federacji sportów walki zobaczymy między innymi Mariusza Pudzianowskiego, który w walce wieczoru zmierzy się z Ousmane Dia. Ciekawie powinno być również w starciu o pas pomiędzy Racićem, a Przybyszem! Zapraszamy na zapowiedź gali, a także krótkie analizy najważniejszych pojedynków!

+120,2 kg: Mariusz Pudzianowski vs Ousmane “Bombardier” Dia

Prawdopodobnie nikt nie spodziewałby się w KSW senegalskiego zapaśnika. Przed Mariuszem Pudzianowskim kolejne wyzwanie… i to nie byle jakie, bo ważące ponad 150 kg. Nie ma co się jednak oszukiwać – “Pudzian” ma na swoim koncie już dwadzieścia walk, powinien więc bez problemu pokonać kolosa, który swoją karierę w MMA dopiero zaczyna. W ofercie Fortuny znajduje się specjalny boost pod KSW 59:

Fortuna 2,85 Pudzian wygra przez KO, TKO, DSQ i w Racic – Przybysz powyżej 3,5 rozpoczętych rund Przejdź do Fortuny

61,2 kg: Antun Racić vs Sebastian Przybysz – o pas mistrzowski

Obaj zawodnicy mieli okazję mierzyć się ze sobą trzy lata temu. Wówczas wyraźnie wygrał Chorwat, który był nieuchwytny w stójce, a także miał ogromną przewagę siłową nad Przybyszem. Od ich ostatniego pojedynku Polak niesamowicie rozwinął się, co widać w jego ostatnich walkach. Racić w tym czasie zdobył pas KSW i zdążył go obronić. Czy Przybysz rozwinął się na tyle, żeby zdetronizować mistrza? Przekonamy się już w sobotę.

83,9 kg: Damian Janikowski vs Jason Radcliffe

Trzeba przyznać, że walki Damiana Janikowskiego zawsze przepełnione są sporą dawką emocji. Polski olimpijczyk w swoich starciach przeplata dobre momenty z tymi, w których serce niemal podchodzi do gardła. Po drugiej stronie oktagonu zobaczymy dobrze znanego polskiej publiczności Anglika, który ostatnio pokonał Antoniego Chmielewskiego. Przed Polakiem kolejny trudny test.

120,2 kg: Michał Włodarek vs Darko Stosić

Włodarek wraca do KSW po dwuletniej przerwie. Jego rywalem będzie doświadczony Serb, który swoje ostatnie walki toczył pod banderą UFC. Może być to jedna z najbardziej wyrównanych walk tej gali!

77,1 kg: Krystian Kaszubowski vs Michał Pietrzak

Obaj zawodnicy to byli pretendenci do pasa mistrzowskiego w kategorii półśredniej. Z kwitkiem odprawił ich jednak mistrz Roberto Soldic. W starciu z “Robocopem” to jednak Pietrzak pokazał się znacznie lepiej i sprawił sporo problemów Chorwatowi. Poznański zapaśnik może także napsuć sporo krwi Kaszubowskiemu, który przestrzelił wagę aż o dwa kg!

70,3 kg: Łukasz Rajewski vs Konrad Dyrschka

“Raju” to zawodnik, który walk nigdy nie odmawia – nawet z rywalami, którzy mogą przysporzyć mu sporych problemów. Takim zawodnikiem może okazać się właśnie Konrad Dyrschka – niemiecki prospekt którego obecny rekord to 11-1.

77,1 kg: Adrian Bartosiński vs Lionel Padilla

Adrian Bartosiński swój angaż w KSW zawdzięcza programowi “Tylko Jeden”, w którym wygrał dwie walki. Jego przygoda z programem niestety zakończyła się kontuzją, ale mimo to pokazał się on na tyle dobrze, że dostał swoją szansę w największej polskiej organizacji. Z niepokonanym Polakiem początkowo walczyć miał Ion Surdu, jednak wypadł na trzy tygodnie przed galą. W jego miejsce wszedł Lionel Padilla, którego Polak z łatwością powinien pokonać.

70,3 kg: Sebastian Rajewski vs Savo Lazić

Sebastian Rajewski wraca po ciężkim nokaucie, jaki zafundował mu ostatnio Filip Pejic w ciągu… dwunastu sekund. Polak na odbudowanie dostaje Savo Lazicia, dla którego będzie to druga walka pod banderą KSW – w pierwszej poległ z rąk Michała Michalskiego.

65,8 kg: Cyprian Wieczorek vs Patryk Likus

Nieczęsto spotykana sytuacja w KSW, gdzie w walce zobaczymy dwóch debiutantów. Mimo że żaden z nich nie ma walk w zawodowym MMA, obaj są dobrze obyci z klatką. Zarówno Wieczorek, jak i Likus, stoczyli po kilkadziesiąt walk w amatorskim MMA, większość z nich wygrywając. Co ważne obaj także mierzyli się już ze sobą – górą wówczas był Wieczorek, który poddał Likusa.

